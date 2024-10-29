Юлина, Витина, Петина и Зеленского: как в Украине платили 1000 от государства и откуда деньги теперь

Выплачивать тысячу гривен каждому гражданину Украины стало "традицией" за годы независимости. Поэтому сначала была "Юлина тысяча", а теперь эстафету перенял действующий президент Зеленский, который второй раз за свою каденцию объявляет о денежной поддержке для населения в размере 1 тысячи гривен.

Украинцы получат по 1 000 снова

В одном из обращений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 декабря введут новую правительственную программу еПоддержки. Речь идет о том, что гражданам выплатят по 1 000 гривен.

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Владимир Зеленский Президент Украины Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. еПоддержка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества.

Как получить тысячу Зеленского:

Новую программу привяжут к "Национальному кэшбеку". Следовательно, те, кто уже имеет карту и получает выплаты, не придется ничего делать.

В то же время те, у кого еще нет карты "Национального кэшбека", придется открыть в отделении или через приложение специальный счет и получить виртуальную или физическую карточку.

Следует не забыть предоставить банку разрешение на передачу информации о переводах.

После этого придется обновить приложение "Дия" и выбрать услугу "Национальный кэшбек", указав номер оформленной карты.

Когда программа заработает, у "Дим" появится опция "Получить 1000" на эту карту, после ее применения деньги поступят на счет. Поскольку это будут деньги государственной помощи, облагать налогом эту выплату не планируется.

Любопытно! Заявку на получение тысячи можно будет оформить в течение этой зимы, в то же время, средства будут позволены тратить уже в 2025 году.

Однако в нынешних условиях эта новость вызвала шквал критики со стороны населения. Прежде всего всех интересует откуда на такую инициативу будут брать средства, особенно после существенного повышения налогов.

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, средства для реализации программы – от партнеров Украины. Более того, средства из других программ, которые финансировались из макрофинансовой помощи, будут перебрасывать на новую программу поддержки. А для определения этих средств будет создан специальный фонд.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Другое дело заключается в том, что, для того чтобы все было создано, нужно подать в Верховную Раду изменения в государственный бюджет на 2024 год. Потому что, на сколько мне известно, такой программы в бюджете нет.

Обратите внимание! По предварительным расчетам, для реализации новой программы нужно 25 – 27 миллиардов гривен.

В то же время Пендзин имеет несколько замечаний относительно анонсированной программы с 1 декабря, а именно не адресная помощь.

Дело в том, что весь цивилизованный мир сегодня помогает адресно и помогает, собственно, исключительно социально незащищенному населению. Никто не дает помощи миллионерам, потому что нет необходимости. Как по мне, подобный подход "всем по тысяче" не очень соответствует принципу социальной справедливости,

– говорит экономист.

Кроме того, такой подход не сможет достичь той цели, которая нужна. Достаточно большое количество людей, которые могут позволить себе самостоятельно решать финансовые проблемы, средства просто не возьмут. В то время как малообеспеченным данная сумма маловата.

Нужно пересмотреть эту программу и сосредоточить ее на малообеспеченных. Я уже слышал некоторые комментарии народных депутатов от партии власти по поводу того, что трудно определить, что это за малообеспеченные. Но это ошибочная позиция. Сейчас перечень таких слоев населения и их персональные данные есть в Министерстве социальной политики. Они все верифицированы,

– отмечает Олег Пендзин.

Другая проблема касается цифровизации новой программы, а именно способ получения через виртуальную карточку. Из-за того, что миллионы пенсионеров не имеют соответствующего уровня смартфона, а также не умеют заинсталлировать Дию, они могут не получить помощь.

Какие президенты и министры выплачивали по тысячи

В общем, идея о выплатах определенной суммы денег для отдельных категорий лиц не является чем-то уникальным, ведь едва ли не каждый президент и даже премьер-министр за свою каденцию осуществлял похожую практику.

"Юлина тысяча"

Например, в 2008 году положила начало "тысяче от государства" премьер-министр Юлия Тимошенко. Она пообещала, что украинцы получат компенсацию утраченных средств в советском Сбербанке СССР в виде 1 тысячи гривен наличными.

Известно, что на выплаты из бюджета было направлено где-то 5 миллиардов гривен.

"Витина тысяча"

В 2012 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович взял пример с Юлии Тимошенко. Он тоже пообещал выплатить по 1 тысяче гривен бывшим вкладчикам Сбербанка СССР.

В то же время были сделаны некоторые изменения, например выплата тысячи уже осуществлялась не наличными, а на банковскую карту. На все это было направлено 6,1 миллиарда гривен.

Интересно! Если перевести 1 000 гривен в 2008 и 2012 годах в эквиваленте к сегодняшнему дню, то это будет 6 000 и 4 400 гривен соответственно.

"Петина тысяча"

На этом выплаты от президентов не остановились, и следующим президентом, который пообещал по тысяче, стал Петр Порошенко. В 2019 году тогдашний президент поручил выплатить дополнительные 2 410 гривен пенсионерам, которые получали минимальную пенсию.

Поэтому в марте и апреле можно было получить по 1 205 гривен. Средства для выплат ПФУ получил от растаможки авто на еврономерах в размере 4,4 миллиарда гривен.

"Ковидная тысяча"

Накануне полномасштабного вторжения, в ноябре 2021 года, каждый с полной вакцинацией (две прививки) от коронавируса мог также получить по тысяче гривен от государства при президентстве Владимира Зеленского.

Средства поступали на виртуальные карты через "Дию", а на реализацию программы было потрачено около 3 миллиардов гривен до конца 2021 года и где-то 3 миллиарда гривен – уже в начале 2022 года.

На что украинцы тратили свои "тысячи"

Например, к программе, которая предоставляет "ковидную тысячу", присоединилось почти 9 миллионов украинцев, по состоянию на февраль 2022 года, по данным Минэкономики.