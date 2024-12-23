Повышение будет, но не у всех: у кого вырастет январская пенсия

Январская пенсия некоторых украинцев будет увеличена. Выплата возрастет благодаря начислению специальной доплаты.

Какой будет эта доплата в январе

Размер доплаты зависит от возраста пенсионера. Она варьируется в пределах 300 – 570 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Сейчас эта доплата такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;

могут получить доплату 300 гривен; от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

– 456 гривен; от 80 лет – 570 гривен.

Кто может получить эту доплату

На доплату имеют право пенсионеры старше 70 лет, которые вышли на пенсию по возрасту. При условии, что их общая ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.

Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Такая доплата начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.