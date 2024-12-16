Пенсионные удостоверения: кому придется пройти обязательную замену

16 декабря 2024, 17:30
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Автор: Екатерина Добровольская

В определенных случаях замена удостоверения является обязательной. О том, когда и как правильно это сделать, а также кого именно это касается, читайте далее.

Когда нужно заменить пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение необходимо заменить в ряде случаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.

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Таким образом, замена пенсионного удостоверения необходима в таких случаях:

  • старое удостоверение стало непригодным;
  • документ утерян;
  • пенсионеру назначен другой вид пенсии;
  • произошли изменения в личных данных пенсионера.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и фотографию размером 3 на 2,5 сантиметра.

  • Пенсионное удостоверение в "Дії"

Пенсионеры, которые получили удостоверение по возрасту после 2014 года, автоматически увидят электронный документ в приложении "Дія". Другие пользователи должны добавить его самостоятельно.

Например, те, кто пользуется удостоверением в виде книжечки, но хотят иметь его в приложении, должны обратиться в Пенсионный фонд для замены документа. Это можно сделать онлайн по соответствующей ссылке или в любом сервисном центре.

Как подать заявление на замену удостоверения

Подать заявление на замену можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через вебпортал ПФУ (раздел "О пенсионном удостоверении") или мобильное приложение Пенсионного фонда.