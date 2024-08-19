Информация для переселенцев: кто из ВПЛ не получит пенсию в сентябре

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны проходить обязательную идентификацию. Иначе их выплаты могут быть заморожены.

Как проходит процедура идентификации

Идентификация должна происходить каждые 6 месяцев. Если пенсионер не проходит эту процедуру своевременно, его выплаты может "удерживать" ПФУ до выяснения всех обстоятельств.

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То есть, Пенсионный фонд замораживает средства пенсионера и не передает ему на личный счет. Деньги не будут поступать, пока гражданин не подтвердит свою личность. Это нужно, чтобы своевременно выявить, что счетом пенсионера завладел злоумышленник.

Гражданин может пройти идентификацию онлайн, оффлайне даже за рубежом. Сейчас украинцам доступны следующие методы:

обращение в отделение ПФУ

обращение в АО "Ощадбанк";

через вебпортал Пенсионного фонда;

с помощью видеоконференции (по предварительному согласованию со специалистом):

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.



Как подать заявление для прохождения видеоидентификации/Facebook ПФУ

Когда лицо проходит идентификацию, его выплаты автоматически возобновляются.