Кто из пенсионеров может остаться без пенсии через полгода

В Украине пенсионеры могут получать выплаты на банковскую карточку или через Укрпочту. Однако есть риск, что выплаты могут быть приостановлены.

Почему выплаты могут прекратиться

Если пенсионер не пользовался своим банковским счетом в течение шести месяцев, пенсионные выплаты могут быть остановлены, сообщают в ПФУ.

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Специальный счет для пенсионных выплат отслеживается, и если на нем нет движения средств, он может быть "заморожен", что приведет к прекращению поступлений.

Важно! Прекращение выплат не означает отмену пенсии или изъятие средств со счета. Деньги останутся на счетах Пенсионного фонда до разрешения ситуации. В таком случае пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Обратиться в ПФУ можно в течение трех лет после "замораживания" счета. Однако это правило не распространяется на пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях с 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Чтобы избежать проблем, в Пенсионном фонде рекомендуют ежемесячно проводить хотя бы одну операцию с пенсионного счета, чтобы выплаты не были приостановлены из-за отсутствия активности.