Перерасчет пенсий: кому из работающих пенсионеров увеличат выплаты

Пенсионный фонд с 1 апреля автоматически пересчитает выплаты пенсионерам, которые продолжают работать. Обращаться в учреждение лично не нужно.

У кого вырастут пенсии

Повышение получат те, кто после назначения или последнего перерасчета пенсии отработал 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также изменения будут касаться пенсионеров, которые работали менее двух лет, но с момента последнего перерасчета прошло не менее 24 месяцев.

Если по состоянию на 1 марта 2025 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом этого стажа. При этом пенсия может рассчитываться как по предыдущему заработку, так и с учетом дохода, полученного после назначения или последнего перерасчета, если это выгоднее.

Обратите внимание! В случае приобретения менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета, выплаты могут вырасти не ранее чем через два года, и только с учетом нового стажа.

Скольким людям пересчитают пенсию

В Украине насчитывается 2,8 миллиона работающих пенсионеров, из которых в этом году перерасчет пенсий проведут для 629 тысяч человек, согласно данным Минсоцполитики.

Размер повышения зависит от страхового стажа и заработка, из которого рассчитывается пенсия. Перерасчет охватывает стаж, приобретенный за последние два года.

Обратите внимание! Выплата обновленных пенсий начнется в июне, с учетом доплаты за апрель и май.