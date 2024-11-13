Новая выплата для переселенцев: кто из ВПЛ сможет получить денежную помощь

Новую помощь для ВПЛ смогут получить граждане, недавно "переместившиеся" в Одессу. Выплата предоставляется единоразово.

Кому предоставляется такая помощь

Помощь будет предоставляться при условии предварительной регистрации, сообщает 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Спадщина".

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Какие критерии для получения этой помощи:

лицо покинуло зону боевых действий;

имеет справку о регистрации в Одессе после 1 ноября 2024 года (не раньше);

в первую очередь эту помощь получат люди, которые относятся к уязвимой категории (например, граждане с инвалидностью, неполные семьи с детьми и пенсионеры).

Зарегистрироваться для получения этой помощи можно исключительно во вторники и четверги с 10:00 до 13:00. Оформляется заявка по телефону (098)-36-86-513 (имя специалиста – Оксана).

Если вы имеете какое-то предложение или жалобу, их можно передать, позвонив по телефону (073)-23-10-400 (Виктория).

Обратите внимание! В другие дни и часы регистрация в программе невозможна.