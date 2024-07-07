Пенсии могут "срезать" на 20%: кому сократят выплаты
7 июля 2024, 14:16Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд имеет право уменьшить пенсионные выплаты на 20%. В каких ситуациях это происходит, читайте далее.
В каком случае можно потерять часть пенсии
Это может произойти в том случае, если при трудоустройстве пенсионеры не сообщили Пенсионный фонд об этом факте, поскольку трудоустройство влияет на размер пенсии.
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Это нужно выполнить в течение десяти дней после трудоустройства. Также необходимо сообщать ПФУ о начале предпринимательской деятельности, увольнении или прекращении предпринимательской деятельности.
Что будет, если не сообщить о трудоустройстве?Если пенсионер не сообщит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве, ему грозит штраф в размере до 20% от пенсионных выплат. Пенсионер имеет возможность оплатить эту сумму добровольно, иначе она будет взыскана через суд.
Как уведомить Пенсионный фонд
Для сообщения о трудоустройстве необходимо лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это онлайн через:
- веб-портал электронных услуг ПФУ;
- портал "Дія".