Пенсии могут "срезать" на 20%: кому сократят выплаты

Пенсионный фонд имеет право уменьшить пенсионные выплаты на 20%. В каких ситуациях это происходит, читайте далее.

В каком случае можно потерять часть пенсии

Это может произойти в том случае, если при трудоустройстве пенсионеры не сообщили Пенсионный фонд об этом факте, поскольку трудоустройство влияет на размер пенсии.

Читайте также: Кто из пенсионеров не будет получать пенсии, а только пособие

Это нужно выполнить в течение десяти дней после трудоустройства. Также необходимо сообщать ПФУ о начале предпринимательской деятельности, увольнении или прекращении предпринимательской деятельности.

Что будет, если не сообщить о трудоустройстве? Если пенсионер не сообщит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве, ему грозит штраф в размере до 20% от пенсионных выплат. Пенсионер имеет возможность оплатить эту сумму добровольно, иначе она будет взыскана через суд.

Как уведомить Пенсионный фонд

Для сообщения о трудоустройстве необходимо лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это онлайн через:

веб-портал электронных услуг ПФУ;

портал "Дія".

! При онлайн-обращении необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.