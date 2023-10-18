Кто получит наименьшую прибавку к пенсии после индексации в 2024 году

В 2024 году украинским пенсионерам следует ожидать индексации пенсий. Впрочем, для некоторых надбавка будет не слишком существенной.

Кто получит маленькую прибавку к пенсии

Как рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович, уже в 2024 году пенсии перечислят по новой бальной системе. Это позволит осовременить выплаты для вышедших на пенсию в 2000-х годах, однако некоторым не стоит рассчитывать на большую надбавку.

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В частности, речь идет о тех, кто вышел на пенсию за последние три года, ведь их выплаты соответствуют рыночным.

В отличие от людей, получивших пенсию в 2000-х годах. Если очень упрощенно, то человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии есть средняя зарплата за последние три года,

– объяснила Жолнович.

В результате одни получают пенсии только 2,5 тысячи гривен, а другие – 5 тысяч гривен. В правительстве хотели бы проиндексировать пенсии всем, но для этого нужно 300 миллиардов гривен. В бюджете на 2024 год для этого предусмотрено лишь 100 миллиардов гривен.

"Поэтому мы подтягиваем тех, кто получает меньше всего. Это около 60% от общего количества", – добавила чиновница.