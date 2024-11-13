"Тысяча Зеленского" достанется не всем: можно ли получить эту помощь сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление украинцам новой помощи. Фактически, украинцы смогут получить 1 тысячу гривен зимой от государства.

Кто не получит помощь

Украинцы, что вынуждены были выехать как беженцы за границу, не смогут получить обещанную тысячу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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При этом, украинцы, продолжающие жить в Украине смогут получить зимнюю выплату. Деньги будут начисляться на карту "Национальный кэшбек"

Обратите внимание! Пока что регистрация для получения этой выплаты не открыта.

Когда украинцы получат тысячу Зеленского

В декабре начнется регистрация для получения этой выплаты. Заявка будет подаваться через приложение Дия.

Важно! Гражданам будет поступать 1 тысяча гривен единоразово. Эту сумму не планируют облагать налогами.

Средства будут поступать впоследствии, после того, как пройдет обработка поданных заявок.

Заметьте! Эту помощь можно потратить на коммунальные услуги, помощь армии, абонентские платежи, облигации, книги украинского производства, и тому подобное. На использование средств украинцы будут иметь зимние месяцы (декабрь 2024 – февраль 2025).