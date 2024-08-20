Задержки пенсий в августе: кому выплаты не придут вовремя

В августе 2024 года многие украинцы могут столкнуться с задержками в выплатах пенсий. Кому это может грозить, читайте далее.

Что делать, если задерживают пенсию в Украине

Если пенсионер все не получает пенсионные выплаты на карточку, то ему прежде всего следует проверить срок ее действия. Это можно сделать, зайдя в собственный кабинет или просто просмотрев данные на карточке. Впрочем, даже после окончания срока действия карты пенсионер не останется без доступа к собственным средствам.

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Дело в том, что пенсионные выплаты продолжают поступать на счет, поэтому для получения денег достаточно заказать новую карту. Если же срочно нужны наличные, можно обратиться в отделение банка с паспортом и получить деньги непосредственно в кассе.

Если срок карты действительно закончился, то сначала выясните, есть ли возможность автоматического продления. Если такая опция отсутствует, карту придется перевыпустить. Для этого обратитесь в отделение банка.