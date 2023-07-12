Прибавки отменили не только из-за нехватки средств: кто из пенсионеров потерял дополнительные выплаты

Часть украинских пенсионеров лишатся надбавок к пенсиям. В Пенсионном фонде и Минсоцполитики заявили, что эти выплаты были лишними и потому их отменят. Интересно, что для получения дополнительных средств пенсионеры шли даже на хитрость.

У кого заберут надбавку к пенсии

Как сообщают в Пенсионном фонде и Минсоцполитики, надбавку к основным пенсионным выплатам за проживание на территории радиоактивного загрязнения отменят. В государственных ведомствах эти надбавки считают лишними.

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Эта отмена не касается пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее украинцы, проживавшие на загрязненных радиоактивно территориях в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получали дополнительно выплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат.

Теперь этих доплат лишат тех, кто не работает и проживает на загрязненных территориях. Все потому, что пенсионеры из других областей начали покупать землю на таких территориях, а затем подавали заявку на выплату надбавки.

Будут ли повышать пенсию украинцам в 2023 году

Как рассказал 24 Каналу Андрей Павловский, эксперт по социальной политике, в этом году повышения пенсии не предусматривается. Собеседник добавил, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. Она, как была с начала года на уровне почти 2 100 гривен, а значит, так и будет оставаться до конца 2023 года.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Впрочем, в марте власти провели масштабную индексацию почти всем пенсионерам. В июле получить повышение должны были бывшие госслужащие, чернобыльцы, ученые и другие пенсионеры, которые вышли на пенсию по специальным законам.

в марте средний размер надбавки, полученной пенсионерами в результате индексации, составил от 100 до 1 500 гривен.