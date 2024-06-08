Для каких пенсионеров пенсии не будут повышать

Во время весенней индексации не всем украинцам пожилого возраста повысили пенсии. Для некоторых выплаты остались замороженными, их менять нет права согласно законодательству.

Кому и почему не повысили пенсию в 2024 году

Для некоторых категорий в этом году не произошло индексации. Все потому, что в соответствии с законодательством, для людей, которые уже накопили пенсию во время последних экономических изменений и вышли на пенсию в течение последних 3 лет, пенсии оставляют неизменными.

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В этот перечень входят еще и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, а также, пенсионеры с высоким уровнем пенсии. Это из-за того, что государство еще раньше увеличило размер доплаты к минимальной пенсии.

Минимальная зарплата в 2024 году составляет 8 000 гривен. Соответственно, минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен, но ее установили на уровне 3 370 гривен. Для лиц, достигших возраста 65 лет и не имеющих необходимого страхового стажа, минимальные пенсионные выплаты установили на уровне 2 725 гривен.

Пенсионеры, не получившие повышение после индексации, могут рассчитывать на надбавку после достижения 70 лет. Ее начисляют автоматически в месяц достижения такого возраста. Со временем размер такой доплаты увеличивается – от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.

Кому в марте выплатить большие пенсии

Ежегодная индексация состоялась в марте и ее было проведено для почти 10 миллионов украинцев пожилого возраста.

Пенсии этой весной повысили в 1,079 раз. Это увеличило выплаты почти на 8%.

Минимальный размер повышения пенсии составил 100 гривен,

Максимальный – 1 577 гривен.

Повысили пенсии по инвалидности в связи с потерей кормильца, пенсии военнослужащих, ученых и государственных служащих, а также чернобыльские пенсии.