Скольким пенсионерам повысили пенсию с 1 марта

Повышение пенсий с 1 марта произошло для 10,5 миллионов пенсионеров. Размер индексации составил 19,7%.

Как сообщили в Минсоцполитики, в 2023 году впервые была осуществлена индексация самых низких пенсий.

Ранее такие пенсии под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (растущего более медленными темпами, чем индексация),

– говорится в сообщении.

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В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

5,2 миллионов "гражданских" пенсионеров, для которых повышение пенсии осуществляется через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

4,2 миллиона человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.

0,5 миллиона пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тысячи человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также будут выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты, назначенные по инициативе Президента. Их будут получать для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 гривен:

570 гривен – людям старше 80 лет;

456 гривен – людям в возрасте от 75 – 80 лет;

300 гривен – людям в возрасте от 70 – 75 лет.

Кому перечислят выплаты позже