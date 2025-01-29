ПФУ подсчитал как выросла пенсия украинцев за 2024 год

В 2024 году пенсии украинцев росли по разным причинам. В частности, увеличению способствовало проведение индексации.

Как изменился размер пенсий в 2024 году

Статистика показывает, что рост пенсий в 2024 году не смог "догнать" инфляцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Количество пенсионеров в 2024 году уменьшилось на 172 907 человек. По состоянию на 1 января 2025 года, в Украине проживало 10 343 630 таких граждан.

Размер средней пенсии в 2024 году достиг 5 789,05 гривен. То есть за год этот показатель увеличился на 403,8 гривны или 7,5%.

А вот потребительские цены выросли за год на 12%. Среднегодовая инфляция в свою очередь составила 6,5%.

Пенсионные выплаты были проиндексированы на 8% для: