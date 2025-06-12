Умножьте на два: кому стаж засчитается в двойном размере

Многие украинцы могут получать во время работы событийный стаж. Это означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях они получают к общему страховому стажу два года.

Кому засчитается стаж в двойном размере

Таким образом работники определенных профессий смогут раньше выходить на пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Подойный стаж могут начислять тем лицам, работающим в сложных, опасных или экстремальных условиях. В частности речь идет о таких работах:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземные работы – на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельные виды военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;

медперсонал, который задействован в медицинской учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);

работы на флоте, которая связана с долговременными рейсами;

работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

Обратите внимание! Для права выйти на пенсию раньше, человек должен предоставить ПФУ документальные подтверждения такой деятельности: трудовую книжку с соответствующими записями, справки от работодателя и тому подобное.