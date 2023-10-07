По 2 093 гривен в октябре: кому из пенсионеров выплатят доплаты

В результате задолженностей перед пенсионерами среди внутренне перемещенных лиц в октябре им выплатят дополнительные выплаты. Это размер прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Дополнительные 2 093 гривен для пенсионеров

Как сообщили в Пенсионном фонде пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, начали получать средства, задолженные им за прошлые периоды.

Читайте также Рост выплат в 2024 году: кто из льготников будет получать больше

Следовательно, пенсионеры получают дополнительные 2 093 гривен к пенсии за месяц. Эта сумма – это размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

За сентябрь некоторые ВПЛ уже начали получать средства. Следующая дополнительная выплата будет в октябре.

Кстати, лицам из внутренне перемещенных лиц в сентябре направили на выплату задолженностей 536 миллионов гривен.

Что за выплаты в ноябре

По случаю Дня Независимости ветеранам войны, членам погибших защитников и защитниц Украины, а также ветеранам, которые получили статус до 24 августа текущего года включительно, не получившие денежные выплаты вовремя, продолжили выплаты.

Для этого им нужно обратиться в органы Пенсионного фонда или в ЦНАП до 1 ноября 2023 года.

Что в прошлые годы выплаты посвящали ко Дню Победы в мае. Впрочем, в 2023 году их перенесли на август, в День Независимости. Таким образом, ветераны могут получить от 450 до 3 100 гривен.