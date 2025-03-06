ЕС хочет приблизить конфискацию 250 миллиардов евро замороженных российских активов

Европейский Союз рассматривает альтернативные варианты помощи Украине, в частности через использование старого бельгийского закона. Этот шаг может стать частью стратегии для усиления поддержки Украины в условиях войны.

Евродепутаты поддерживают конфискацию активов России

Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с открытым письмом, в котором призвали его поддержать конфискацию более 250 миллиардов евро замороженных российских активов и передать эти средства Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Рихардса Кольсома.

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Ежедневное бездействие позволяет России извлекать выгоду из бельгийской осторожности,

– говорится в письме.

В своем обращении депутаты отмечают, что Бельгия несет особую ответственность, поскольку на ее территории, в частности в Euroclear, хранится большая часть замороженных российских активов. Они считают, что эти средства должны быть использованы для поддержки обороны и восстановления Украины.

Возможна ли конфискация замороженных активов России Авторы отмечают, что международное право позволяет конфисковать активы агрессора для компенсации убытков и восстановления разрушенной инфраструктуры. В качестве примера они приводят конфискацию активов Ирака и Ливии.

Единение в давлении на Россию

Парламентарии предупреждают, что единство Европейского Союза по санкционного давления на Россию оказалась под угрозой, впрочем именно Бельгия может стать лидером в этом вопросе.

Преобразование замороженных активов в реальную помощь станет четким сигналом: российская агрессия не будет вознаграждена, а победа Украины – в приоритете Европы,

– говорится в документе.

Среди подписантов, как сообщается, известные политики из Германии, Франции, Латвии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словакии и Украины. Они призывают бельгийские власти доказать, что европейские принципы имеют реальное значение, а не являются лишь пустыми словами.