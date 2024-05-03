Полной конфискации российских активов не будет: G7 ищет другие варианты для Украины

Страны G7 больше не рассматривают конфискацию российских активов в пользу Украины. Соответственно теперь "Большая семерка" ищет менее радикальные варианты.

Что предлагают в G7

В G7 сообщили, что их лидеры сейчас ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов. Зато полная конфискация российских денег не на повестке дня.

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Еще в феврале Бельгия предложила использовать в качестве обеспечения под привлечение долгового финансирования для Украины, 190 миллиардов евро, которые хранятся в депозитарии Euroclear. Однако эту идею не поддержали из-за ряда рисков.

Зато в апреле 2024 года США предложили привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов. Это бы позволило привлечь до 50 миллиардов долларов для Украины без рисков.

Если когда-то состоятся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует назад свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти Украине на территориальные уступки. Этого нельзя будет сделать, если вы уже заложили активы,

– объяснил один из чиновников Германии.

Основной проблемой европейского плана является то, что Украине нужны деньги сейчас. К тому же, если война вскоре закончится, то возникнет проблема – что делать со средствами.

Деньги, полученные под залог ожидаемых десятилетних прибылей, должны подкрепляться государственными гарантиями.

Украина активно призывает конфисковать российские активы в свою пользу. Однако лидеры некоторых европейских стран выступают против этого, ссылаясь на "безосновательность" такого решения.