Нужна полная конфискация российских активов: Малюська скептически отнесся к действиям Запада
Источник:Politico
Пакет финансовой помощи на 3 миллиарда евро собранный из доходов от замороженных российских активов недостаточен считает Малюська. Он добавил, что для победы в войне нужно значительно больше денег.
Доходы от российских активов
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что годовой пакет в размере 3 млрд евро – это "Почти ничто" по сравнению с потребностями Украины. Об этом он сообщил журналистам во время встречи министров юстиции стран G7 в Венеции.
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Если мы говорим о потребностях Украины и потребности войны, военные и невоенные, 3 миллиарда евро - это на самом деле почти ничто - нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну.
Несмотря на это он считает, что план по использованию доходов от замороженных российских активов в Европе для закупки оружия для Украины – это хороший первый шаг.
Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию и действительно верит, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим в вопросе решения войны,
– сказал он.