Взлетит ли гривна на фоне войны в Иране: экономист дал четкий ответ

Обострение конфликта на Ближнем Востоке влияет на мировые рынки, в частности на цену нефти. Однако эксперты фиксируют влияние также на валютные рынки, что может изменить позицию гривны.

Что известно о влиянии конфликта Ближнего Востока на Украину?

О том, что будет с курсом гривны, в эфире 24 Канала рассказал Василий Фурман, доктор экономических наук, член Совета НБУ.

Эксперт отметил, что международная ситуация имеет прямое влияние на Украину. В частности речь идет о таких аспектах:

энергетический;

финансовый;

политический.

Относительно энергетики – дорожает топливо в мире, в частности в Украине, и как следствие – будут большие расходы для бизнеса. Частично энергетический вопрос связан с финансами и экономикой, что аналогично можно проследить на примере Украины. Ведь обстрелы энергосистемы соответственно повлияли на экономику.

Относительно политической сферы влияния. Здесь следует понимать, что некоторое время внимание мира будет акцентировано на конфликте Ближнего Востока. Однако эксперт говорит, что страна имеет договоренности по поддержке на текущий год. А для Европы вопрос войны в Украине остается ключевым.

В то же время Фурман отметил, что 2026 и 2027 годы должны пройти без особых вопросов по поддержке партнеров. Однако Украине следует реализовать главное условие, при котором финансовая помощь будет возможна – это реформы.

Каково финансовое влияние на Украину в результате обострения на Ближнем Востоке?

Если анализировать, как новый конфликт повлиял на валюту, то первое, что видим: доллар усилил позиции, хотя и не существенно.

Тенденция 2025 года показывала другие результаты, тогда, например, евро было сильнее, а доллар наоборот ослабевал относительно других валют.

Сейчас же из-за обострения на Ближнем Востоке ситуация изменилась и доллар возвращает свои позиции.

Относительно гривны – в последние дни она значительно не ослабла. Эксперт говорит, что в условиях политики управляемой гибкости Украина имеет риски, когда курс может несущественно ослабляться, или наоборот усиливаться. Однако сейчас изменений нет.

Фурман объясняет, что люди не начали массово бежать в обменники и покупают валюту в тех же объемах, что и раньше.

Гривна в космос не полетит. У нас много золотовалютных резервов,

– отметил представитель НБУ.

Также он пояснил, что запасы золота являются так называемой финансовой подушкой страны и при необходимости обеспечат экономическую и курсовую стабильность.

В частности в комментарии РБК-Украина заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский рассказал, что Нацбанк следит за ситуацией и оценивает возможные последствия.

Также учитывая устойчивость ситуации на валютном рынке, пока нет необходимости в принятии дополнительных мер,

– отметил Лепушинский.

По его мнению, основной риск – повышение цен на нефть. Ведь ситуация уже привела к ограничениям в Ормузском проливе, поэтому мировая стоимость нефти и газа выросли.

Что известно о валютном рынке и как на него влияет конфликт на Ближнем Востоке?