Конкурсы на госслужбу возвращаются: правительство сделало важный шаг

В Украине планируют возобновить проведение конкурсов на государственную службу. Они были приостановлены в 2022 году из соображений безопасности.

Какое решение принял Кабмин?

На внеочередном заседании 14 июля Кабмин поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и совершенствования порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы", сообщает 24 Канал со ссылкой Правительственный портал.

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Возобновление конкурсов на должности государственной службы является индикатором Плана Украины, который должен быть выполнен в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Кроме восстановления конкурсов для госслужащих, законопроект предусматривает:

полномочия субъекта назначения принимать решение о продолжении прохождения службы государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для сохранения времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения кадрового потенциала;

возможность назначения без обязательного конкурсного отбора на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые находятся на территориях, где ведутся боевые действия;

внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих по результатам ежегодного оценивания;

введение приоритетов для ветеранов и ветеранок при поступлении на должности государственной службы, при условии равной профессиональной компетентности кандидатов;

отмена увольнения с должности государственной службы за одну негативную оценку и тому подобное.

Документ вводит ряд новаторских положений, что сделают государственную службу более современной и адаптивной. Изменения позволят привлечь лучших специалистов, создать условия для их профессионального роста и эффективно использовать их потенциал для служения государству,

– подчеркнул министр Олег Немчинов.

Важно! Программа Ukraine Facility на 2024-2027 годы, в рамках которой проводятся реформы, предусматривает финансирование от ЕС на 50 миллиардов евро.

Как восстановят конкурсы для госслужащих?

Как отмечается в проекте закона, восстановление конкурсного отбора на должности для всех государственных служащих будет осуществляться постепенно, в три этапа:

сначала на должности государственной службы категории "А"

затем на должности государственной службы категории "Б" (на подконтрольной Украине территории, где не ведутся боевые действия);

далее на должности государственной службы категории "В" (на подконтрольной Украине территории, где не ведутся боевые действия).

Стоит знать! Конкурсный отбор на должности государственной службы в Украине происходил и раньше, в соответствии с законом "О государственной службе". Однако в мае 2022 года конкурсы временно прекратили из-за военного положения.