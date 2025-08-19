Мешки с секретом: полиция сорвала попытку контрабанды драгоценных металлов на 11 миллионов
- Нацполиция разоблачила схему контрабанды, где трое человек пытались вывезти более 2,2 тонны драгоценных металлов, отметив в таможенной декларации, что перевозят строительные смеси.
Организаторам схемы грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества; следствие продолжается, правоохранители ищут причастных к контрабанде лиц, находящихся за рубежом.
Национальная полиция разоблачила масштабную схему контрабанды из Украины. Трое дельцов хотели вывезти более 2,2 тонны драгоценных металлов.
Какую схему организовали злоумышленники?
Преступную схему организовали жители Львовской и Закарпатской областей. Сговорившись между собой, они принимали, перерабатывали и отправляли за границу отработанные автомобильные детали, которые содержали драгоценные металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.
Смотрите также "Выкачали" сотни миллионов гривен: в Черкасской области разоблачили дельцов, которые воровали государственный газ
Пытаясь скрыть свою незаконную деятельность, контрабандисты указали в таможенной декларации, что перевозят строительные смеси, а именно клей, материалы для гидроизоляции, утепления и тому подобное. Однако полиция раскрыла противоправную схему.
- Злоумышленники прибыли грузовиками к таможенному посту на Закарпатской таможне, чтобы беспрепятственно перевезти материалы.
- Однако сотрудники таможни заподозрили подделку документов и остановили транспорт для проверки.
- Проведя осмотр грузовиков, обнаружили 100 мешков с порошком темно-серого цвета и металлическим блеском.
- Экспертиза показала, что порошок является отработанными автомобильными деталями, которые подлежат дальнейшей переработке, чтобы получить драгоценные детали.
Важно! Полицейскую изъяли у контрабандистов груз общим весом 2 230,88 килограмма. Оказалось, что в его составе содержится серебро, палладий, платина и другие драгоценные металлы, стоимость которых на рынке составляет более 11,3 миллиона гривен.
Что грозит контрабандистам?
Полиция провела обыски по месту жительства всех трех злоумышленников во Львовской и Закарпатской областях.
- Трем организаторам преступной схемы уже сообщили о подозрении – обвиняют в завершенном покушении на контрабанду в значительном размере, совершенный по сговору.
- Дельцам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас следствие продолжается. Правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к контрабанде, которые сейчас находятся за границей.
Какие еще схемы контрабанды остановили в Украине:
В июле СБУ вместе с Нацполицией и другими правоохранительными органами провели масштабные обыски на таможнях в 3 областях Украины – Одесской, Волынской и Черновицкой. По итогам обысков удалось остановить несколько преступных схем.
Правоохранители разоблачили контрабанду сигарет на автомобильном пункте пропуска "Порубное". Табачные изделия пытались вывезти в Румынию как минеральную вату.
В Волынской области чиновники подозреваются в незаконном оформлении беспошлинного импорта автомобилей из-за рубежа. Убытки государству насчитали почти на 2,7 миллиона гривен.
А в Одессе разоблачили 4 должностных лиц таможни, которые неправомерно требовали деньги с предпринимателей, которые хотели вывезти свою продукцию за границу.
Всего за первые полгода 2025-го украинская таможня обнаружила 4 095 случаев нарушения таможенных правил. Больше всего пытались перевезти контрабандой промышленные товары, валюту и автомобили.