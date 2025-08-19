Национальная полиция разоблачила масштабную схему контрабанды из Украины. Трое дельцов хотели вывезти более 2,2 тонны драгоценных металлов.

Какую схему организовали злоумышленники?

Преступную схему организовали жители Львовской и Закарпатской областей. Сговорившись между собой, они принимали, перерабатывали и отправляли за границу отработанные автомобильные детали, которые содержали драгоценные металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

Пытаясь скрыть свою незаконную деятельность, контрабандисты указали в таможенной декларации, что перевозят строительные смеси, а именно клей, материалы для гидроизоляции, утепления и тому подобное. Однако полиция раскрыла противоправную схему.

Злоумышленники прибыли грузовиками к таможенному посту на Закарпатской таможне, чтобы беспрепятственно перевезти материалы.

Однако сотрудники таможни заподозрили подделку документов и остановили транспорт для проверки.

Проведя осмотр грузовиков, обнаружили 100 мешков с порошком темно-серого цвета и металлическим блеском.

Экспертиза показала, что порошок является отработанными автомобильными деталями, которые подлежат дальнейшей переработке, чтобы получить драгоценные детали.

Важно! Полицейскую изъяли у контрабандистов груз общим весом 2 230,88 килограмма. Оказалось, что в его составе содержится серебро, палладий, платина и другие драгоценные металлы, стоимость которых на рынке составляет более 11,3 миллиона гривен.

Что грозит контрабандистам?

Полиция провела обыски по месту жительства всех трех злоумышленников во Львовской и Закарпатской областях.

Трем организаторам преступной схемы уже сообщили о подозрении – обвиняют в завершенном покушении на контрабанду в значительном размере, совершенный по сговору.

Дельцам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следствие продолжается. Правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к контрабанде, которые сейчас находятся за границей.

