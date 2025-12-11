"Заработали" 24 миллиона гривен на портовом оборудовании: правоохранители разоблачили масштабную схему

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которая завладела деньгами государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт". Схема действовала в течение 2022 – 2023 годов.

Что о преступлении сообщили правоохранители?

Речь идет о сумме более 24 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой НАБУ в Telegram.

Согласно информации, к сделке привлекли директора порта и представителей частных компаний-поставщиков, которые были подконтрольны организатору схемы. Он фактически выполнял роль "генерального директора". В то же время его подчиненные отвечали за техническое и финансовое направления.

Участники группы имели доступ к служебной информации порта о предстоящих закупках и определяли "победителей" торгов,

– говорится в сообщении НАБУ.

Ведущих производителей или дилеров не допускали. А товары поставлялись "своими" фирмами по завышенным ценам.

В САП отметили, что реальные предприятия, производители товаров, их дилеры, лидеры рынка и т.д. были буквально лишены возможности вести конкурентную борьбу.

В частности участники организованной группы вместо порта:

вели переговоры с производителями товаров;

составляли технические требования к товарам и тендерную документацию, в которую вносили дискриминационные условия (например, невыгодные для поставщиков условия оплаты, сжатые сроки поставки, предоставление не предусмотренных законодательством документов и т.п.).

Полученные средства же потом переводились на счета собственных предприятий и ФЛП. В дальнейшем участники схемы снимали наличные и распределяли между собой.

Обратите внимание Всем участникам сделки сообщили о подозрении, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

