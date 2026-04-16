Назначения не будут ждать: ЕС спешит согласовать кредит Украине с Мадьяром: ЕС спешит согласовать кредит Украине

16 апреля, 15:07
Ирина Гайдук
Основні тези
  • Делегация Евросоюза отправилась в Будапешт для обсуждения кредита Украине на 90 миллиардов евро и финансирования Венгрии из фондов ЕС.
  • Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины, но Венгрия не будет участвовать в финансировании этого кредита.

Делегация Евросоюза отправляется в Будапешт, в частности для решения финансовых вопросов. Там еврочиновники планируют обсудить кредит для Украины на 90 миллиардов евро и предоставление средств самой Венгрии из фондов ЕС.

Когда обсудят кредит Украине?

Все эти вопросы делегация Комиссии планирует поднять в разговоре с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром уже 17 апреля, пишет ЕП.

 

Главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо рассказала изданию, что миссия ЕС в Венгрию отправляется по требованию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее руководительница Комиссии заявила, что ЕС хочет как можно быстрее определить позиции будущего правительства Мадьяра, чтобы уже от них отталкиваться в дальнейшем сотрудничестве с Венгрией.

Время истекает для ряда тем, то ли мы говорим об украинском займе, или о фондах ЕС, поэтому, очевидно, в интересах Венгрии, и в интересах ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно скорее,
– подчеркнула Пиньо.

Она добавила, что это будут предварительные переговоры. Но во время встречи хотят коснуться основных вопросов, чтобы не терять времени, пока правительство Мадьяра официально приступит к работе.

Важно! В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет блокировать выделение средств, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Что Мадьяр говорит о кредите?

После победы на выборах в Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины, как его предшественник.

Он подчеркнул, что Будапешт уже согласился с этим решением в декабре прошлого года и теперь хочет действовать последовательно.

В то же время новое правительство Венгрии заработает только в мае. Поэтому будущий премьер пока обращает в этом вопросе на Орбана, пишет Euronews.

Виктор Орбан одобрил заем и во время избирательной кампании заявил, что пока нет нефти, не будет и денег. В течение следующих 30 дней правительство Орбана все еще будет работать. Поэтому я думаю, что если "Дружба" возобновит работу, Виктор Орбан снимет свое техническое вето,
– отметил Мадьяр.

При этом будущий премьер добавил, что возвращение потоков российской нефти через "Дружбу" будет "очень важным для страны".

Однако Венгрия, по словам Мадьяра, не будет принимать финансового участия в самом кредите для Украины.

Заметьте! Еврокомиссия рассчитывает предоставить Украине первый транш по кредиту на 90 миллиардов во втором квартале 2026 года.

Каких денег от ЕС хочет сама Венгрия?

  • За время пребывания у власти премьера Виктора Орбана Европейский Союз заморозил финансирование для Венгрии примерно на 17 миллиардов евро. В Брюсселе объяснили это беспокойством относительно состояния демократии и соблюдения принципов верховенства права в стране.

  • Во время предвыборной кампании Петер Мадьяр заявлял, что сможет быстро разблокировать эти средства и восстановить финансовую поддержку со стороны ЕС. Однако на практике эта задача выглядит значительно сложнее, ведь Евросоюз выдвинул четкие требования и установил конкретные сроки их выполнения.

  • В частности, до 31 августа новое правительство должно реализовать необходимые реформы, чтобы получить около 10 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии. Кроме этого, Мадьяр стремится привлечь еще примерно 16 миллиардов евро в виде оборонных кредитов ЕС, однако в Брюсселе отмечают: финансирование будет зависеть от реальных шагов Будапешта.