Назначения не будут ждать: ЕС спешит согласовать кредит Украине с Мадьяром: ЕС спешит согласовать кредит Украине
- Делегация Евросоюза отправилась в Будапешт для обсуждения кредита Украине на 90 миллиардов евро и финансирования Венгрии из фондов ЕС.
- Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины, но Венгрия не будет участвовать в финансировании этого кредита.
Делегация Евросоюза отправляется в Будапешт, в частности для решения финансовых вопросов. Там еврочиновники планируют обсудить кредит для Украины на 90 миллиардов евро и предоставление средств самой Венгрии из фондов ЕС.
Когда обсудят кредит Украине?
Все эти вопросы делегация Комиссии планирует поднять в разговоре с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром уже 17 апреля, пишет ЕП.
Главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо рассказала изданию, что миссия ЕС в Венгрию отправляется по требованию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее руководительница Комиссии заявила, что ЕС хочет как можно быстрее определить позиции будущего правительства Мадьяра, чтобы уже от них отталкиваться в дальнейшем сотрудничестве с Венгрией.
Время истекает для ряда тем, то ли мы говорим об украинском займе, или о фондах ЕС, поэтому, очевидно, в интересах Венгрии, и в интересах ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно скорее,
– подчеркнула Пиньо.
Она добавила, что это будут предварительные переговоры. Но во время встречи хотят коснуться основных вопросов, чтобы не терять времени, пока правительство Мадьяра официально приступит к работе.
Важно! В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет блокировать выделение средств, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Что Мадьяр говорит о кредите?
После победы на выборах в Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины, как его предшественник.
Он подчеркнул, что Будапешт уже согласился с этим решением в декабре прошлого года и теперь хочет действовать последовательно.
В то же время новое правительство Венгрии заработает только в мае. Поэтому будущий премьер пока обращает в этом вопросе на Орбана, пишет Euronews.
Виктор Орбан одобрил заем и во время избирательной кампании заявил, что пока нет нефти, не будет и денег. В течение следующих 30 дней правительство Орбана все еще будет работать. Поэтому я думаю, что если "Дружба" возобновит работу, Виктор Орбан снимет свое техническое вето,
– отметил Мадьяр.
При этом будущий премьер добавил, что возвращение потоков российской нефти через "Дружбу" будет "очень важным для страны".
Однако Венгрия, по словам Мадьяра, не будет принимать финансового участия в самом кредите для Украины.
Заметьте! Еврокомиссия рассчитывает предоставить Украине первый транш по кредиту на 90 миллиардов во втором квартале 2026 года.
Каких денег от ЕС хочет сама Венгрия?
За время пребывания у власти премьера Виктора Орбана Европейский Союз заморозил финансирование для Венгрии примерно на 17 миллиардов евро. В Брюсселе объяснили это беспокойством относительно состояния демократии и соблюдения принципов верховенства права в стране.
Во время предвыборной кампании Петер Мадьяр заявлял, что сможет быстро разблокировать эти средства и восстановить финансовую поддержку со стороны ЕС. Однако на практике эта задача выглядит значительно сложнее, ведь Евросоюз выдвинул четкие требования и установил конкретные сроки их выполнения.
В частности, до 31 августа новое правительство должно реализовать необходимые реформы, чтобы получить около 10 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии. Кроме этого, Мадьяр стремится привлечь еще примерно 16 миллиардов евро в виде оборонных кредитов ЕС, однако в Брюсселе отмечают: финансирование будет зависеть от реальных шагов Будапешта.