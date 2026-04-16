Назначения не будут ждать: ЕС спешит согласовать кредит Украине с Мадьяром: ЕС спешит согласовать кредит Украине

Делегация Евросоюза отправляется в Будапешт, в частности для решения финансовых вопросов. Там еврочиновники планируют обсудить кредит для Украины на 90 миллиардов евро и предоставление средств самой Венгрии из фондов ЕС.

Когда обсудят кредит Украине?

Все эти вопросы делегация Комиссии планирует поднять в разговоре с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром уже 17 апреля, пишет ЕП.

Главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо рассказала изданию, что миссия ЕС в Венгрию отправляется по требованию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее руководительница Комиссии заявила, что ЕС хочет как можно быстрее определить позиции будущего правительства Мадьяра, чтобы уже от них отталкиваться в дальнейшем сотрудничестве с Венгрией.

Время истекает для ряда тем, то ли мы говорим об украинском займе, или о фондах ЕС, поэтому, очевидно, в интересах Венгрии, и в интересах ЕС, чтобы мы достигли прогресса как можно скорее,

– подчеркнула Пиньо.

Она добавила, что это будут предварительные переговоры. Но во время встречи хотят коснуться основных вопросов, чтобы не терять времени, пока правительство Мадьяра официально приступит к работе.

Важно! В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет блокировать выделение средств, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Что Мадьяр говорит о кредите?

После победы на выборах в Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины, как его предшественник.

Он подчеркнул, что Будапешт уже согласился с этим решением в декабре прошлого года и теперь хочет действовать последовательно.

В то же время новое правительство Венгрии заработает только в мае. Поэтому будущий премьер пока обращает в этом вопросе на Орбана, пишет Euronews.

Виктор Орбан одобрил заем и во время избирательной кампании заявил, что пока нет нефти, не будет и денег. В течение следующих 30 дней правительство Орбана все еще будет работать. Поэтому я думаю, что если "Дружба" возобновит работу, Виктор Орбан снимет свое техническое вето,

– отметил Мадьяр.

При этом будущий премьер добавил, что возвращение потоков российской нефти через "Дружбу" будет "очень важным для страны".

Однако Венгрия, по словам Мадьяра, не будет принимать финансового участия в самом кредите для Украины.

Заметьте! Еврокомиссия рассчитывает предоставить Украине первый транш по кредиту на 90 миллиардов во втором квартале 2026 года.

Каких денег от ЕС хочет сама Венгрия?