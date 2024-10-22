До 35 миллиардов евро из российских активов: Европарламент одобрил заем Украине

Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа от ЕС в рамках большого кредита G7. Его погасят за счет замороженных российских активов.

Финансовая помощь Украине

За решение о предоставлении Украине кредита до 35 миллиардов евро в рамках кредита "G7" на всего 50 миллиардов долларов проголосовали 518 присутствующих. Этот кредит будут гасить за счет российских замороженных активов.

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Этим голосованием мы посылаем мощный сигнал – что мы используем доходы от российских замороженных активов в поддержку Украины и Россия как страна-агрессор должна заплатить – и заплатит,

– заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Важно отметить, что финальная сумма может оказаться меньше, ведь будет зависеть от взносов, какие взносы сделают другие страны G7.

Обратите внимание! Деньги будут предоставлять по новому инструменту Ukraine Loan Cooperation Mechanism. Он позволит покрыть расходы за счет активов центрального банка России замороженных в ЕС.

Кредит предоставляют при условии, что Украина будет придерживаться демократических стандартов. Однако конкретные политические условия зафиксируют в дополнительном Меморандуме о взаимопонимании.

Новый заем Украине будет предоставлен с соблюдением тех же протоколов надзора и мониторинга, которые были установлены для ранее согласованного многолетнего пакета макрофинансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро. Эта помощь зависит от приверженности Украины к всеобъемлющей стратегии реформ, известной как Ukraine Plan.

Участие Великобритании

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках этого кредита, около 2,26 миллиарда франков предоставит Великобритания.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в частности на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование.

Он поблагодарил партнеров за участие в борьбе против российского агрессора и за постоянную и непоколебимую поддержку Украины.