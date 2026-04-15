90 миллиардов кредита ЕС: Мадьяр назвал главное условие снятия вето на финансирование Украины

Разблокирует ли Венгрия кредит на 90 миллиардов евро?

О том, при каком условии Украина сможет получить средства от ЕС, пишет Вloomberg.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что страна снимет вето на кредит ЕС для Украины в 90 миллиардов евро, как только заработает нефтепровод "Дружба".

По словам Мадяра, он ожидал, что ограничения снимет Орбан, когда будет уходить в отставку. Однако для этого не восстановили поток нефти через ключевой трубопровод.

Отмечается, что соответствующий комментарий новоназначенный министр оставил после предыдущего заявления. Там он акцентировал, что не будет препятствовать Киеву получить помощь от Евросоюза. Зато сейчас Петер Мадьяр отмечает, что Венгрия будет сохранять свою позицию по финансированию Украины и финансового участия в кредите.

Что известно о первом транше кредита от ЕС?

Накануне стало известно, что Еврокомиссия рассчитывает предоставить Украине первый транш по кредиту на 90 миллиардов во втором квартале 2026 года, пишет ЕП.

Мы остаемся преданными осуществлению первой выплаты в рамках этого пакета в течение второго квартала этого года,

– отметил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Чиновник добавил, что договоренность о кредите приняли на уровне всех лидеров ЕС. В частности он акцентировал на словах президента Еврокомиссии, которая ранее отметила, что Украина получит свои деньги так или иначе.

Заметьте! Обсуждение кредита ЕС продолжается с декабря 2025 года. Именно тогда лидеры ЕС одобрили пакет финансирования (кредит на 90 миллиардов евро). Впоследствии 11 февраля 2026 года проект поддержали в Европарламенте. Однако с марта Венгрия блокирует предоставление средств для Украины. Произошло это из-за удара России по нефтепроводу "Дружба" в ночь на 27 января 2026 года, после чего поставки российской нефти в Венгрию прекратились.

Балаж Уйвари объяснил, что сейчас ЕС должен принять документы для предоставления финансирования Украине:

Меморандум о взаимопонимании (основа для макрофинансовой поддержки в рамках проекта);

План Украины в рамках механизма Ukraine Facility (через который будут предоставлять деньги);

кредитное соглашение.

Мы уже приняли Стратегию финансирования Украины, которая позволяет нам определить, сколько средств мы собираемся предоставить Украине, на какие цели и через какие каналы,

– пояснил спикер.

Он добавил, что комиссия держит связь с Украиной и "продвигается настолько быстро, насколько может" в вопросе кредита.

