Какие возможности для Украины открывает смена власти в Венгрии?

Поражение Орбана на выборах означает проигрыш пророссийских настроений в ЕС и уменьшение препятствий помощи Украине. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

Как отмечает эксперт, после выборов в Венгрии Россия потеряла человека, который отстаивал ее интересы в ЕС, ведь Виктор Орбан по сути выполнял роль представителя российской власти в Европейском Союзе. Под его руководством Венгрия:

блокировала различные инициативы по санкциям;

договаривалась об их снятии, в частности с важных для российской элиты людей;

выступала против вступления Украины в ЕС;

блокировала выделение кредита на 90 миллиардов евро, который необходим Украине для покрытия дефицита бюджета.

В то же время на Орбана ориентировались политики в Словакии и частично – в Чехии. По мнению Ивана Уса, его проигрыш сигнализирует им о риске политического поражения в случае продолжения ориентации на Россию.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Фактически это очень большая "пощечина" по пророссийским настроениям. И это начинают видеть в других странах Центральной Европы, которые выражали желание сотрудничать с Россией. Это также было голосование за отношение к Украине: положительное или отрицательное. И человек, который олицетворял негатив, проиграл.

По результатам выборов власть в Венгрии получила партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, получив в парламенте конституционное большинство. Подсчет голосов продолжается, и по состоянию на 16:28 14 апреля обработаны 98,38% данных. Известно, что из 199 мест в парламенте что из 199 мест в парламенте 137 займут представители партии "Тиса", 56 мандатов получит бывшая управляющая ипартия "Фидес" и 6 – партия "Наша Родина" (Mi Hazánk).

Среди возможных последствий смены власти в Венгрии Иван Ус отмечает потенциальное разблокирование помощи Украине от ЕС, однако ожидать активной поддержки от нового правительства не стоит.

Для Украины самое главное, что человек, который блокировал многие инициативы ЕС против России и поддержку помощи Украине, уходит. Означает ли это, что Мадьяр будет проукраинским? Нет, он уже говорил, что Украины не будет быстро в ЕС. Но при этом он сказал, что наш враг – это Россия. Относительно 90 миллиардов евро, Мадьяр говорил, что полностью поддерживает позицию Орбана, что Венгрия не против, если не прилагает свои деньги. И это, как по мне, сигнал, что сейчас как только будет официальная смена власти и Мадьяр станет премьером, вето Венгрии может взлететь,

– говорит экономист.

Кроме того, новая власть Венгрии заинтересована в получении собственных замороженных средств от ЕС, поэтому Будапешту нужно демонстрировать проевропейское поведение.

Как писал Euronews, Венгрия является единственным государством-членом ЕС, которой Еврокомиссия до сих пор не одобрила национальный план финансирования оборонных программ в рамках инициативы SAFE на 17,4 миллиарда евро. Причиной стали проблемы с коррупцией и верховенством права в стране.

Какие первые заявления сделал Петер Мадьяр после победы на выборах?

Во время выступления в Будапеште в ночь на 13 апреля лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр сделал первые заявления после победы на выборах. Он объявил о намерении построить "более гуманную страну", а также планы восстановить прочное сотрудничество в рамках Вышеградской группы, куда входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Также Мадьяр заявил, что Будапешт не будет сопротивляться помощи для Украины. В то же время он отметил, что Венгрия находится в сложной финансовой ситуации и будет стремиться получить средства, предназначенные для нее как страны-члена ЕС.

