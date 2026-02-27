Счет на 16 миллиардов: Орбан блокирует кредит Украине, потому что сам хочет денег

Венгрия блокирует новые санкции против Москвы и кредит Украине, прикрываясь остановкой поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Однако на самом деле у Будапешта есть и другие мотивы для такого шага.

Почему Орбан блокирует санкции?

По словам европейских дипломатов, премьер-министр Виктор Орбан задерживает санкции и кредит, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро, пишет Politico.

Будапешт подал заявку на этот кредит в рамках программы SAFE. По этому механизму страны ЕС могут получить льготное финансирование на совместные оборонные закупки, чтобы усилить защиту от российской агрессии.

Однако Венгрия пока не получила этих денег:

по информации СМИ, Еврокомиссия пока не одобрила заявку;

задерживает Брюссель и первоначальный транш в 2,4 миллиарда евро.

Однако Комиссия отвергает любые предположения о блокировании оборонного кредита для Венгрии. В Брюсселе объясняют, что окончательное решение о выделении этих средств должны принять государства ЕС.

Впрочем, Будапешт все же ограничили в финансировании:

Например, Еврокомиссия ранее заморозила около 17 миллиардов евро из фондов регионального развития.

Эти средства были предназначены для Венгрии. Но их так и не предоставили из-за беспокойства ЕС, что страна не придерживается принципов верховенства права.

Стоит знать! SAFE (Security Action for Europe) – это программа ЕС, инициирована Еврокомиссией для укрепления обороноспособности блока на фоне полномасштабной войны России против Украины и роста угроз безопасности. Программа предусматривает предоставление странам ЕС льготного финансирования, то есть фактически дешевых кредитов, для совместной закупки вооружения и военной техники.

Что известно о блокировании Венгрии?

Напомним, на прошлой неделе Орбан пригрозил наложить вето на 20-й пакет санкций против России, а также на кредит для Украины от ЕС, пишет "Европейская правда". Блокировка продлится до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба", поврежденным в результате российских атак.

В Брюсселе надеются, что обещание отремонтировать нефтепровод убедит Орбана снять вето на кредит для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже обратилась к Киеву с просьбой ускорить ремонт трубопровода.

Однако некоторые еврочиновники убеждены, что и после этого Орбан не отступит.

Будапешт может продолжать блокировать санкции, пока не будет одобрена его собственная заявка на оборонный кредит,

– говорят дипломаты, знакомые с ситуацией.

Важно! Сейчас Брюссель срочно ищет способы убедить Будапешт отказаться от блокирования санкций и кредита. Однако они пытаются действовать осторожно, чтобы избежать юридического конфликта с Орбаном, ведь тот может использовать ситуацию, чтобы получить больше голосов на выборах в Венгрии в этом году.

Что известно о новых санкциях и кредите?