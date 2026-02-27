Счет на 16 миллиардов: Орбан блокирует кредит Украине, потому что сам хочет денег
- Виктор Орбан блокирует 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 миллиардов евро, стремясь одобрения Еврокомиссией заявки Венгрии на оборонный заем в 16 миллиардов евро.
- Венгрия также угрожает вето на кредит для Украины, пока не возобновится поставка нефти по трубопроводу, поврежденным российской атакой.
Венгрия блокирует новые санкции против Москвы и кредит Украине, прикрываясь остановкой поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Однако на самом деле у Будапешта есть и другие мотивы для такого шага.
Почему Орбан блокирует санкции?
По словам европейских дипломатов, премьер-министр Виктор Орбан задерживает санкции и кредит, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро, пишет Politico.
Смотрите также Игра на опережение: Орбан обещает разблокировать деньги для Украины при одном условии
Будапешт подал заявку на этот кредит в рамках программы SAFE. По этому механизму страны ЕС могут получить льготное финансирование на совместные оборонные закупки, чтобы усилить защиту от российской агрессии.
Однако Венгрия пока не получила этих денег:
- по информации СМИ, Еврокомиссия пока не одобрила заявку;
- задерживает Брюссель и первоначальный транш в 2,4 миллиарда евро.
Однако Комиссия отвергает любые предположения о блокировании оборонного кредита для Венгрии. В Брюсселе объясняют, что окончательное решение о выделении этих средств должны принять государства ЕС.
Впрочем, Будапешт все же ограничили в финансировании:
- Например, Еврокомиссия ранее заморозила около 17 миллиардов евро из фондов регионального развития.
- Эти средства были предназначены для Венгрии. Но их так и не предоставили из-за беспокойства ЕС, что страна не придерживается принципов верховенства права.
Стоит знать! SAFE (Security Action for Europe) – это программа ЕС, инициирована Еврокомиссией для укрепления обороноспособности блока на фоне полномасштабной войны России против Украины и роста угроз безопасности. Программа предусматривает предоставление странам ЕС льготного финансирования, то есть фактически дешевых кредитов, для совместной закупки вооружения и военной техники.
Что известно о блокировании Венгрии?
Напомним, на прошлой неделе Орбан пригрозил наложить вето на 20-й пакет санкций против России, а также на кредит для Украины от ЕС, пишет "Европейская правда". Блокировка продлится до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба", поврежденным в результате российских атак.
- В Брюсселе надеются, что обещание отремонтировать нефтепровод убедит Орбана снять вето на кредит для Украины.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже обратилась к Киеву с просьбой ускорить ремонт трубопровода.
Однако некоторые еврочиновники убеждены, что и после этого Орбан не отступит.
Будапешт может продолжать блокировать санкции, пока не будет одобрена его собственная заявка на оборонный кредит,
– говорят дипломаты, знакомые с ситуацией.
Важно! Сейчас Брюссель срочно ищет способы убедить Будапешт отказаться от блокирования санкций и кредита. Однако они пытаются действовать осторожно, чтобы избежать юридического конфликта с Орбаном, ведь тот может использовать ситуацию, чтобы получить больше голосов на выборах в Венгрии в этом году.
Что известно о новых санкциях и кредите?
Еврокомиссия еще 6 февраля предложила новый пакет санкций против России, который предусматривает расширение ограничений в сфере энергетики, банковского сектора, а также торговли товарами и услугами. Для вступления в силу документ должен получить единодушную поддержку всех государств-членов ЕС.
В Брюсселе планировали принять как санкционный пакет, так и решение о предоставлении кредита Украине к годовщине полномасштабного вторжения России. Однако так и не смогли этого сделать из-за вето Венгрии.
Несмотря на это, президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, отметила, что Украина получит предусмотренные средства в любом случае, даже если Венгрия продолжит блокировать соответствующее решение.