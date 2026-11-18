Европейский Союз готовит для Украины новую финансовую помощь, которая должна помочь покрыть значительную часть дефицита бюджета на 2027 год. Главная особенность этой помощи заключается в том, что Киеву не придется самостоятельно возвращать привлеченные средства.

Что известно о новом финансовом механизме

Европейская комиссия предложит предоставить Украине кредит на 45 миллиардов евро. Его планируют погасить за счет будущих репараций, которые Россия должна выплатить за ущерб, нанесенный войной, пишет Politico.

По данным издания, Брюссель предусмотрел и запасной механизм для погашения займа на случай, если Москва откажется компенсировать убытки.

Европейский Союз оставляет за собой право использовать замороженные на его территории российские активы для погашения кредита,

– отмечается в документе.

Таким образом, замысел Брюсселя заключается в том, чтобы не перекладывать дополнительную долговую нагрузку на Украину в условиях войны.

Обратите внимание! Средства для кредита ЕС планирует привлечь путем выпуска совместных долговых обязательств, обеспеченных бюджетом блока.

На что хватит 45 миллиардов евро

Еврокомиссия представит новый механизм под названием "Инструмент скоординированной поддержки Украины" в среду, 18 ноября.

По замыслу Еврокомиссии, предложенная сумма должна покрыть примерно две трети финансовых потребностей Украины на 2027 год, поскольку общий дефицит финансирования оценивается в 70 миллиардов евро.

Остальную часть необходимого финансирования Брюссель надеется привлечь от международных партнеров:

Канады;

Японии;

США;

Великобритании.

При этом получение средств по кредиту будет зависеть от реформ, которые Украина должна провести.

В документе также предусмотрены дополнительные возможности для привлечения финансирования:

Страны G7 могут предоставить новые кредиты, погашение которых будет увязано с будущими доходами от замороженных российских активов;

Еще один механизм предусматривает финансовые гарантии от государств с высоким кредитным рейтингом, что может открыть путь к дополнительным 5 миллиардам евро займов.

Впрочем, единства среди всех государств блока в поддержке новой инициативы Брюсселя пока нет. Чехия, Венгрия и Словакия уже выразили нежелание присоединяться к программе. Еврокомиссия, однако, настаивает на участии всех 27 стран.

Мы подчеркиваем важность обеспечения участия в этой программе всех 27 государств-членов ЕС, а не 24, как это происходит сейчас,

– заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Важно! Лидеры Евросоюза должны обсудить кредит во время встречи в Брюсселе 26–27 ноября. Именно тогда станет понятнее, смогут ли страны блока согласовать предложенный механизм.

Напомним, в ЕС заморожены российские активы на сумму около 210 миллиардов евро. Большинство из них хранится в брюссельском депозитарии Euroclear. В ходе предыдущих дискуссий премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал категорически против их использования, опасаясь возможного ответа Москвы.