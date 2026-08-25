В ближайшее время Украина получит новый транш на нужды обороны от Евросоюза
Еврокомиссия готовится перечислить Украине часть средств из оборонной составляющей кредита. Поступление транша возможно осенью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники и пресс-секретаря Еврокомиссии Балажа Уйвари.
Новая выплата на оборону от ЕС
Европейский чиновник заявил, что новый транш для Украины ожидается уже в начале сентября.
В то же время Балаж Уйвари сообщил, что в ближайшие недели будут одобрены и выплачены новые средства от ЕС.
Он напомнил, что в рамках кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на 2026 год выделено около 28 миллиардов евро на поддержку обороны Украины и до 17 миллиардов евро на бюджетную поддержку.
Из 28 миллиардов евро мы уже распределили 22 миллиарда. Это означает, что мы утвердили графики закупок продукции на сумму 22 миллиарда евро, и из них мы уже выплатили 8,5 миллиарда евро. В ближайшие недели вы увидите что еще больше утверждений и что еще больше выплат,
– заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.
Следующие несколько недель, по словам еврочиновника, "будут очень насыщенными в оборонном направлении, потому что мы знаем, что поставлено на кону".
Мы знаем, что ситуация чрезвычайно срочная, и в связи с этим мы ускоряем наши операции,
– заверил Балаж Уйвари.
Напомним, осенью Евросоюз планирует объявить о крупнейшем пакете санкций с начала полномасштабной войны. Количество российских лиц и компаний, подпадающих под санкции, может увеличиться примерно на треть. В то же время дипломаты пока не уточнили, когда именно объявят о новых ограничениях.