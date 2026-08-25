Про це пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела та речника Єврокомісії Балажа Уйварі.

Нова виплата на оборону від ЄС

Європейський посадовець заявив, що новий транш для України очікується вже на початку вересня.

Водночас Балаж Уйварі анонсував, що найближчими тижнями будуть нові схвалення та виплати від ЄС.

Він нагадав, що в межах кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро на 2026 рік виділено близько 28 мільярдів євро на підтримку оборони України та до 17 мільярдів євро на бюджетну підтримку.

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З 28 мільярдів євро ми вже розподілили 22 мільярди. Це означає, що ми схвалили графіки закупівель продукції на суму 22 мільярди євро, і з них ми вже виплатили 8,5 мільярдів євро. У найближчі тижні ви побачите ще більше схвалень і ще більше виплат,

– заявив речник Єврокомісії.

Наступні кілька тижнів, за словами європосадовця, "будуть дуже насиченими в оборонному напрямі, тому що ми знаємо, що стоїть на кону".

Ми знаємо, що існує надзвичайна терміновість, і відповідно до цього ми пришвидшуємо наші операції,

– запевнив Балаж Уйварі.

Нагадаємо, восени Євросоюз планує оголосили про найбільший пакет санкцій від початку повномасштабної війни. Кількість підсанкційних російських осіб і компаній може зрости приблизно на третину. Водночас дипломати наразі не уточнили, коли саме оголосять про нові обмеження.