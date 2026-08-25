Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники и пресс-секретаря Еврокомиссии Балажа Уйвари.

Новая выплата на оборону от ЕС

Европейский чиновник заявил, что новый транш для Украины ожидается уже в начале сентября.

В то же время Балаж Уйвари сообщил, что в ближайшие недели будут одобрены и выплачены новые средства от ЕС.

Он напомнил, что в рамках кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на 2026 год выделено около 28 миллиардов евро на поддержку обороны Украины и до 17 миллиардов евро на бюджетную поддержку.

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Из 28 миллиардов евро мы уже распределили 22 миллиарда. Это означает, что мы утвердили графики закупок продукции на сумму 22 миллиарда евро, и из них мы уже выплатили 8,5 миллиарда евро. В ближайшие недели вы увидите что еще больше утверждений и что еще больше выплат,

– заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Следующие несколько недель, по словам еврочиновника, "будут очень насыщенными в оборонном направлении, потому что мы знаем, что поставлено на кону".

Мы знаем, что ситуация чрезвычайно срочная, и в связи с этим мы ускоряем наши операции,

– заверил Балаж Уйвари.

Напомним, осенью Евросоюз планирует объявить о крупнейшем пакете санкций с начала полномасштабной войны. Количество российских лиц и компаний, подпадающих под санкции, может увеличиться примерно на треть. В то же время дипломаты пока не уточнили, когда именно объявят о новых ограничениях.