Раскол в Европе: Франция блокирует использование кредита ЕС на ракеты для Украины

Евросоюз согласился предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, часть которого должна была пойти на закупку оружия. Однако Франция блокирует использование этих средств на приобретение британских ракет.

Почему Франция блокирует закупку ракет?

Речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow, которые позволяют Киеву бить вглубь России, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Ранее коалиция из 11 европейских государств предложила позволить Украине использовать часть кредита ЕС на закупку британского вооружения. Однако в Париже настаивают, что эти деньги необходимо тратить внутри Евросоюза.

По подсчетам Украины, в этом году она нуждается в около 24 миллиардов евро на закупки военной техники вне ЕС.

Среди прочего речь идет о дальнобойных ракетах, которые страны блока не всегда могут предоставить в достаточном количестве.

В Европе рассматривают британские Storm Shadow как один из вариантов закрыть эту потребность. Участники "Коалиции желающих" предлагают четырехуровневую систему закупок, которая фактически поставит Лондон на первое место перед США в поставках оружия Украине.

Однако Франция стала очевидным противником этой идеи. Париж продвигает курс на стратегическую автономию ЕС от союзников, прежде всего от США, особенно на фоне разногласий с Дональдом Трампом из-за его заявления по Гренландии,

– говорят дипломаты.

Французская сторона хочет, чтобы кредит для Украины стимулировал прежде всего "оборонку" Евросоюза, даже если это не соответствует насущным потребностям Киева.

Заметьте! Позиция Парижа уже вызвала критику в ЕС. Европа опасается, что это усложнит способность Украины защищаться от российских атак.

Что известно о кредите в 90 миллиардов?

На саммите в декабре 2025 года лидеры ЕС согласовали Украине кредит в 90 миллиардов евро. Он рассчитан на 2026 – 2027 годы, сообщил в соцсетях председатель Евросовета Антониу Кошта.

На днях и Европарламент дал "зеленый свет" этому займу, приняв предложение Совета ЕС.

Поражение Украины увеличило бы риск агрессии России против одного из государств-членов или страны в соседстве с Украиной, включая страны-кандидаты, и имело бы прямые и косвенные последствия для безопасности и экономической ситуации в Союзе,

– объяснили предоставление кредита в Европарламенте.

По решению законодателей, ЕС сможет использовать заимствования на рынках капитала, чтобы предоставить кредитные средства Киеву.

Для обеспечения займа используют резервы европейского бюджета.

В то же время три страны не будут брать никаких финансовых обязательств по кредиту:

Чехия;

Словакия;

и Венгрия.

Стоит знать! Кредит ЕС предоставят "под 0%". Украине не придется возвращать заем, пока Россия не компенсирует убытки, нанесенные войной.

Куда хотят использовать кредит?