Первый транш из европейского кредита должен поступить не позднее, чем во втором квартале 2025 года. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Мачей Берестецкий, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Проблему кредита решили, а финансирования – нет: почему ЕС трудно найти деньги для Украины

Мы, конечно, осознаем срочность финансовых потребностей Украины и, как мы объясняли до Рождества, планируем выделить Украине первый транш не позднее второго квартала 2026 года,

– отметил представитель ЕК.

Берестецкий отметил, что европейские лидеры согласились на кредит Украине в 90 миллиардов евро, ссылаясь на принцип усиленного сотрудничества. После заседания в декабре 2025 года Еврокомиссия опубликовала предложение, основанное на решении Европейского совета и позволяющее запустить усиленное сотрудничество от 22 декабря.

Предложение Комиссии передали в Совет ЕС на согласование, которое должно состояться квалифицированным большинством.

Затем понадобится согласие Европейского парламента.

Это должно произойти уже в течение следующих нескольких недель,

– подчеркнул Берестецкий.

Сейчас, по словам представителя, Еврокомиссия занимается предложением регламента, который будет определять условия получения траншей из кредита в 90 миллиардов евро. За него Комиссия хочет проголосовать уже в январе и передать на утверждение законодателям.

Заметьте! В Еврокомиссии напомнили, что Евросовет согласился изменить регламент, который определяет многолетнюю финансовую политику ЕС, чтобы выделить кредит Украине как третьей стране. Это предложение также должны проголосовать в январе.

Что известно о кредите в 90 миллиардов?

На саммите в Брюсселе 18 – 19 декабря после долгих дискуссий лидеры ЕС согласовали финансирование Украины. Они решили выделить кредит в 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Об этом сообщил в соцсетях председатель Евросовета Антониу Кошта.

Мы имеем соглашение. Решение о 90 миллиардов евро поддержки Украины на 2026 – 2027 годы одобрено. Мы обещали – мы выполнили,

– отметил Кошта.

Как уточнил немецкий канцлер Фридрих Мерц, этот заем ЕС будет предоставлен под 0%.

Для кредитования Украины ЕС позаимствует средства на международных рынках под совместные гарантии бюджета блока. При этом замороженные российские активы в будущем могут использовать на погашение кредита.

Важно! Ранее ЕС оценил финансовые потребности Киева на 2026 – 2027 годы в 137 миллиардов евро. Поэтому согласованный кредит позволит покрыть две трети этих потребностей.

Как используют кредит от ЕС?