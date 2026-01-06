Коли Україна отримає кошти ЄС?

Перший транш із європейського кредиту має надійти не пізніше, ніж у другому кварталі 2025 року. Про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Мачей Берестецький, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Проблему кредиту вирішили, а фінансування – ні: чому ЄС важко знайти гроші для України

Ми, звичайно, усвідомлюємо терміновість фінансових потреб України і, як ми пояснювали до Різдва, плануємо виділити Україні перший транш не пізніше другого кварталу 2026 року,

– зазначив представник ЄК.