Коли Україна отримає кошти ЄС?
Перший транш із європейського кредиту має надійти не пізніше, ніж у другому кварталі 2025 року. Про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Мачей Берестецький, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Ми, звичайно, усвідомлюємо терміновість фінансових потреб України і, як ми пояснювали до Різдва, плануємо виділити Україні перший транш не пізніше другого кварталу 2026 року,
– зазначив представник ЄК.
Берестецький зауважив, що європейські лідери погодилися на кредит Україні у 90 мільярдів євро, посилаючись на принцип посиленої співпраці. Після засідання у грудні 2025 року Єврокомісія опублікувала пропозицію, що ґрунтується на рішенні Європейської ради й дозволяє запустити посилену співпрацю від 22 грудня.
- Пропозицію Комісії передали до Ради ЄС на погодження, яке має відбутися кваліфікованою більшістю.
- Потім знадобиться згода Європейського парламенту.
Це має відбутися вже протягом наступних кількох тижнів,
– наголосив Берестецький.
Наразі, за словами речника, Єврокомісія займається пропозицією регламенту, який визначатиме умови отримання траншів із кредиту у 90 мільярдів євро. За неї Комісія хоче проголосувати вже у січні й передати на затвердження законодавцям.
Зауважте! У Єврокомісії нагадали, що Єврорада погодилася змінити регламент, який визначає багаторічну фінансову політику ЄС, аби виділити кредит Україні як третій країні. Цю пропозицію також мають проголосувати у січні.
Що відомо про кредит у 90 мільярдів?
На саміті у Брюсселі 18 – 19 грудня після довгих дискусій лідери ЄС погодили фінансування України. Вони вирішили виділити кредит у 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Про це повідомив у соцмережах голова Євроради Антоніу Кошта.
Ми маємо угоду. Рішення про 90 мільярдів євро підтримки Україні на 2026 – 2027 роки схвалено. Ми обіцяли – ми виконали,
– зазначив Кошта.
Як уточнив німецький канцлер Фрідріх Мерц, ця позика ЄС буде надана під 0%.
Для кредитування України ЄС запозичить кошти на міжнародних ринках під спільні гарантії бюджету блоку. При цьому заморожені російські активи у майбутньому можуть використати на погашення кредиту.
Важливо! Раніше ЄС оцінив фінансові потреби Києва на 2026 – 2027 роки у 137 мільярдів євро. Тож погоджений кредит дозволить покрити дві третини цих потреб.
Як використають кредит від ЄС?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Європейської ради про надання фінансової допомоги Україні в обсязі 90 мільярдів євро на найближчі два роки має стати важливим чинником зміцнення стійкості як української армії, так і всього суспільства у протистоянні Росії.
Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що Україна гостро потребує фінансової допомоги вже зараз, адже у 2026 році бюджетний дефіцит може сягнути 45 – 50 мільярдів євро.
Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав кредит надзвичайно важливим для країни. Він пояснив, що фактично йдеться про умовно безповоротну позику, адже зобов’язання з її повернення виникнуть лише після того, як Росія компенсує всі завдані Україні збитки внаслідок повномасштабної агресії. За словами очільника Мінфіну, кошти, отримані від ЄС, планують спрямувати насамперед на оборонні потреби та підтримку державного бюджету.