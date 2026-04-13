Кредит на 90 миллиардов евро: получит ли его Украина после проигрыша Орбана на выборах
Ранее Украина не могла получить кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро из-за вето Венгрии. Однако после проигрыша Виктора Орбана ситуация может кардинально измениться.
Что будет с кредитом на 90 миллиардов евро для Украины?
В частности Кипр имеет целью достичь этой цели, о чем пишет Интерфакс-Украина.
Читайте также Мадьяр победил Орбана на выборах в Венгрии: что ранее он говорил об Украине
В понедельник, 13 апреля, об этом сообщил в Брюсселе журналистам официальный представитель Кипра. Он заявил, что нужно завершить выделение Украине 90 миллиардов евро в рамках репарационного займа, а также ввести 20-й пакет санкций против России.
Как отмечалось ранее, нашей целью как президентства остается как можно скорее завершить как пакет займа Украине на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций,
– сообщил в понедельник в Брюсселе журналистам официальный представитель Кипра.
Заметьте! Сейчас есть намерение внести это в повестку дня Комитета постоянных представителей как только позволят условия, с целью быстрого завершения рассмотрения обоих дел.
В частности Берлин надеется, что результаты выборов в Венгрии означают, что кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро (или 103 миллиарда долларов) для поддержки Украины может быть разблокирован "очень быстро", о чем заявил в понедельник представитель правительства страны. Об этом пишет Reuters.
Правительство Германии работает над этим – поэтому оно с ожиданием надеется на быстрое формирование правительства в Венгрии,
– сказал представитель.
Напомним! Предыдущий лидер Венгрии Виктор Орбан блокировал реализацию этого кредита, ссылаясь на спор относительно поврежденного войной трубопровода "Дружба".
Что еще следует знать о ситуации с санкциями и кредитом?
- В конце марта Кая Каллас сообщила, что Евросоюз работает над вопросом о разблокировании кредита на 90 миллиардов евро и санкций против Россииї. Однако хороших новостей пока сообщить не может.
- Владимир Зеленский ранее же сообщал, что 90 миллиардов евро для Украины будут разблокированы. Он объяснил, что Европа понимает, как важны эти средства для Киева.