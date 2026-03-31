"Есть препятствия": Каллас раскрыла, когда ожидают решения по кредиту и 20-му пакету санкций
- Евросоюз продолжает работать над предоставлением Украине кредита на 90 миллиардов евро и принятием 20-го пакета санкций против России, но пока есть препятствия.
- Венгрия заблокировала решение по кредиту и санкциям, требуя восстановления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба".
Евросоюз не покинул работу по предоставлению Украине кредита в размере 90 миляьрдов евро и принятия 20-го пакета санкций против России. Однако пока продвижения ни в одном из этих вопросов нет.
Почему ЕС не может согласовать кредит и санкции?
Об этом рассказала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая приехала 31 марта на Бучанский саммит, пишет Суспільне.
Во время общения с журналистами в Буче главный дипломат Европы отметила, что на пути предоставления кредита Киеву и введения санкций против Москвы все еще "есть некоторые препятствия".
Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей. Мы все еще работаем,
– отметила Каллас.
Важно! По словам Каллас, Евросоюз надеется получить решение по займу и санкциям на следующем заседании Европейского совета.
Кто блокирует кредит и санкции?
Напомним, что страны ЕС еще в декабре 2025 года согласовали предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Тогда это решение поддержали все 27 членов блока.
Однако уже в конце февраля 2026 года Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту, пишет Financial Times. Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран, чем Будапешт и воспользовался.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет блокировать кредит ЕС Украине, пока не восстановят транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти, согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и повысить цены на топливо перед выборами,
– отметил Сийярто.
По той же причине Венгрия заблокировала и принятие 20-го пакета санкций против России. Его планировали принять еще до четвертой годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля.
Важно! Трубопровод "Дружба" был поврежден в результате российской атаки в конце января 2026 года. Однако Венгрия не осудила эти удары, а взамен обвиняет Киев в блокировании российской нефти по политическим мотивам.
Что в ЕС говорят о кредите Украине?
В то же время в ЕС уверяют, что финансовая поддержка Украины будет обеспечена. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС выполнит свои обязательства по предоставлению кредита "так или иначе".
На этом фоне появилась информация, что Евросоюз может приостановить финансирование для Венгрии в рамках оборонной программы SAFE на сумму около 16 миллиардов евро. Все из-за того, что премьер-министр Виктор Орбан нарушил принцип "лояльного сотрудничества", блокируя кредит Украине.
В комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус рассказал, что ранее ЕС избегал прямой конфронтации с Венгрией. Однако теперь встал вопрос о принципе единодушия и пересмотра правил членства.
Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не успеть что Украина может не успеть подготовиться к зиме, поскольку до сих пор не начала получать обещанные 90 миллиардов евро от Евросоюза.