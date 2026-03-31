"Есть препятствия": Каллас раскрыла, когда ожидают решения по кредиту и 20-му пакету санкций

Евросоюз не покинул работу по предоставлению Украине кредита в размере 90 миляьрдов евро и принятия 20-го пакета санкций против России. Однако пока продвижения ни в одном из этих вопросов нет.

Почему ЕС не может согласовать кредит и санкции?

Об этом рассказала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая приехала 31 марта на Бучанский саммит, пишет Суспільне.

Во время общения с журналистами в Буче главный дипломат Европы отметила, что на пути предоставления кредита Киеву и введения санкций против Москвы все еще "есть некоторые препятствия".

Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей. Мы все еще работаем,

– отметила Каллас.

Важно! По словам Каллас, Евросоюз надеется получить решение по займу и санкциям на следующем заседании Европейского совета.

Кто блокирует кредит и санкции?

Напомним, что страны ЕС еще в декабре 2025 года согласовали предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Тогда это решение поддержали все 27 членов блока.

Однако уже в конце февраля 2026 года Венгрия заблокировала решение ЕС по кредиту, пишет Financial Times. Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран, чем Будапешт и воспользовался.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет блокировать кредит ЕС Украине, пока не восстановят транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти, согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и повысить цены на топливо перед выборами,

– отметил Сийярто.

По той же причине Венгрия заблокировала и принятие 20-го пакета санкций против России. Его планировали принять еще до четвертой годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля.

Важно! Трубопровод "Дружба" был поврежден в результате российской атаки в конце января 2026 года. Однако Венгрия не осудила эти удары, а взамен обвиняет Киев в блокировании российской нефти по политическим мотивам.

