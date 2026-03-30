Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с исполняющим обязанности премьера Болгарии Андреем Гуровым, сообщает 24 Канал.

Что сейчас угрожает Украине?

Президент объяснил, что Украина имеет финансирование для армии, зарплат и пенсий, однако остаются риски по подготовке к следующей зиме.

Сейчас, по словам Зеленского, уже есть план, который предусматривает как физическую защиту критически важных объектов, так и защиту с помощью систем ПВО. Его общий объем составляет 5,1 миллиарда долларов.

Мы рассчитывали, что эта сумма будет полностью или частично покрыта благодаря этим деньгам,

– пояснил глава государства.

Как отметил Зеленский, 1 апреля должны были бы начаться работы по обеспечению объектов критической инфраструктуры, но из-за заблокированного кредита от ЕС работы будут отсрочены.

Президент также отметил, что решить вопрос с первым траншем для Украины в размере 45 миллиардов евро должны лидеры Европы.

Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите. И при этом деньги для поддержки и защиты заблокированы. Очень верим, что лидеры Европы гораздо сильнее вместе, чем тот или иной один человек,

– подытожил он.

Почему 90 миллиардов евро от ЕС заблокированы?