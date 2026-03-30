Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с исполняющим обязанности премьера Болгарии Андреем Гуровым, сообщает 24 Канал.
Читайте также "Меня это очень расстроило": журналист из США рассказал, как пережил зиму в Киеве
Что сейчас угрожает Украине?
Президент объяснил, что Украина имеет финансирование для армии, зарплат и пенсий, однако остаются риски по подготовке к следующей зиме.
Сейчас, по словам Зеленского, уже есть план, который предусматривает как физическую защиту критически важных объектов, так и защиту с помощью систем ПВО. Его общий объем составляет 5,1 миллиарда долларов.
Мы рассчитывали, что эта сумма будет полностью или частично покрыта благодаря этим деньгам,
– пояснил глава государства.
Как отметил Зеленский, 1 апреля должны были бы начаться работы по обеспечению объектов критической инфраструктуры, но из-за заблокированного кредита от ЕС работы будут отсрочены.
Президент также отметил, что решить вопрос с первым траншем для Украины в размере 45 миллиардов евро должны лидеры Европы.
Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите. И при этом деньги для поддержки и защиты заблокированы. Очень верим, что лидеры Европы гораздо сильнее вместе, чем тот или иной один человек,
– подытожил он.
Почему 90 миллиардов евро от ЕС заблокированы?
Предоставлению макрофинансовой помощи ЕС Украине препятствует Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокировка продолжится, пока не восстановят транзит нефти по "Дружбе".
Владимир Зеленский ранее обсуждал вопрос блокады помощи с лидерами ЕС, главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам президента, даже по альтернативным или временными решениями ЕС должен поддержать Украину, ведь все лидеры Союза еще в конце 2025 года согласовали выделение этой суммы.