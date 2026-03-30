Про це глава держави заявив на пресконференції з виконувачем обов'язків прем'єра Болгарії Андреєм Гюровим, повідомляє 24 Канал.

Що зараз загрожує Україні?

Президент пояснив, що Україна має фінансування для армії, зарплат і пенсій, проте залишаються ризики щодо підготовки до наступної зими.

Зараз, за словами Зеленського, вже є план, який передбачає як фізичний захист критично важливих об'єктів, так і захист за допомогою систем ППО. Його загальний обсяг становить 5,1 мільярда доларів.

Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково покрита завдяки цим грошам,

– пояснив глава держави.

Як зазначив Зеленський, 1 квітня мали б розпочатися роботи щодо забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, але через заблокований кредит від ЄС роботи будуть відтерміновані.

Президент також наголосив, що розв'язати питання з першим траншем для України в розмірі 45 мільярдів євро мають лідери Європи.

Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист. І при цьому гроші для підтримки і захисту заблоковані. Дуже віримо, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина,

– підсумував він.

Чому 90 мільярдів євро від ЄС заблоковані?