Про це глава держави заявив на пресконференції з виконувачем обов'язків прем'єра Болгарії Андреєм Гюровим, повідомляє 24 Канал.
Читайте також "Мене це дуже засмутило": журналіст зі США розповів, як пережив зиму в Києві
Що зараз загрожує Україні?
Президент пояснив, що Україна має фінансування для армії, зарплат і пенсій, проте залишаються ризики щодо підготовки до наступної зими.
Зараз, за словами Зеленського, вже є план, який передбачає як фізичний захист критично важливих об'єктів, так і захист за допомогою систем ППО. Його загальний обсяг становить 5,1 мільярда доларів.
Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково покрита завдяки цим грошам,
– пояснив глава держави.
Як зазначив Зеленський, 1 квітня мали б розпочатися роботи щодо забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, але через заблокований кредит від ЄС роботи будуть відтерміновані.
Президент також наголосив, що розв'язати питання з першим траншем для України в розмірі 45 мільярдів євро мають лідери Європи.
Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист. І при цьому гроші для підтримки і захисту заблоковані. Дуже віримо, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина,
– підсумував він.
Чому 90 мільярдів євро від ЄС заблоковані?
Наданню макрофінансової допомоги ЄС Україні перешкоджає Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що блокування продовжиться, доки не відновлять транзит нафти "Дружбою".
Володимир Зеленський раніше обговорював питання блокади допомоги з лідерами ЄС, очільником Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
За словами президента, навіть за альтернативними або тимчасовими рішеннями ЄС має підтримати Україну, адже всі лідери Союзу ще наприкінці 2025 року погодили виділення цієї суми.