Орбан может быстро разблокировать кредит для Украины: когда этого ожидают

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может разблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до своей отставки. Такого шага от Будапешта ожидают уже на этой неделе.

Почему могут разблокировать кредит?

Как и раньше, венгерский премьер связывает предоставление кредита Украине с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет УНИАН.

Смотрите также 90 миллиардов кредита ЕС: Мадьяр назвал главное условие снятия вето на финансирование Украины

Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег,

– заявил Орбан.

Однако Венгрия якобы получила сигнал "при посредничестве Брюсселя", что транзит сырья по нефтепроводу, который был поврежден из-за российских атак, может возобновиться уже в скором времени.

В Еврокомиссии подтвердили, что держат на контроле ситуацию вокруг "Дружбы".

Исполнительный орган ЕС поддерживал контакт с заинтересованными сторонами для содействия восстановлению поставок нефти через трубопровод "Дружба",

– заявил представитель Комиссии.

В то же время в Брюсселе напомнили, что все страны ЕС, которые согласовали заем на 90 миллиардов еще в декабре 2025 года, должны выполнить свои обязательства.

Заметьте! Кредит на 90 миллиардов евро рассчитан на 2026 – 2027 годы. Для Украины он имеет важное значение, поскольку Киев может может может столкнуться с существенным дефицитом бюджета уже в июне. Однако в конце февраля Будапешт заблокировал эти средства, пишет Financial Times.

Когда ожидают разблокирования средств?

Прогнозируют, что Венгрия может снять вето о предоставлении кредита Украине в среду, 22 апреля. Тогда состоится встреча послов ЕС.

Однако венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что блокирование снимут, если к тому времени поставки российской нефти через "Дружбу" возобновится.

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр, победивший Орбана на выборах, тоже заявлял, что транзит нефти по трубопроводу могут возобновить на этой неделе. Об этом он сообщил после общения с главой венгерской энергетической компании Mol.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский говорил, что нефтепровод "Дружба" мрже заработать до конца апреля.

Как мы и обещали, до конца апреля он будет отремонтирован, не полностью, но достаточно, чтобы функционировать,

– отметил глава государства.

Обратите внимание! Транзит нефти из России в Венгрию "Дружбой" остановился в конце апреля, когда Россия атаковала нефтепровод, в результате чего было серьезно повреждено оборудование и резервуары.

Что говорит Мадьяр о кредите Украине?