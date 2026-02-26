Игра на опережение: Орбан обещает разблокировать деньги для Украины при одном условии

Венгрия просит Евросоюз проверить повреждения нефтепровода "Дружба". Это, по мнению Будапешта, может помочь разблокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

Что требует Венгрия?

Об этом в письме к президенту Европейского совета Антониу Кошти написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

Политик отметил, что Евросоюз мог бы направить "миссию по установлению фактов", которая оценит повреждения нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

Венгрия поддерживает идею фактологической миссии с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния трубопровода "Дружба",

– отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что якобы осознает политические трудности, которые вызвала задержка предоставления займа Киеву на 90 миллиардов, намекнув, что у этих проблем есть решение.

Моя инициатива также имеет целью способствовать своевременному решению этого вопроса,

– добавил премьер-министр Венгрии.

Важно! На этой неделе Венгрия заблокировала новые санкции против России и кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Венгерский посол при ЕС наложил вето, остановив решение всего ЕС, пишет Financial Times. Поскольку для его принятия нужна единогласная поддержка всех 27 государств блока.

Почему Венгрия заблокировала кредит?

Ранее Орбан заявил, что его страна блокирует кредит Украине из-за "акта враждебности" со стороны Киева.

Дело в том, что после последних российских обстрелов трубопровод "Дружба" был поврежден и транзит российской нефти в Венгрию приостановился. Однако Будапешт заявил, что Украина якобы умышленно не возобновляет поставки.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии С середины февраля Украина отказывается возобновить транзит сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию по политическим соображениям и в нарушение своих международных обязательств. Это является неспровоцированным актом враждебности, что подрывает энергетическую безопасность Венгрии.

Однако президент Евросовета предупредил Будапешт, что ни одному государству ЕС не разрешается подрывать доверие к коллективным решениям блока, и призвал разблокировать кредит для Украины.

Получит ли кредит Украина?