Украинский город получит средства от ЕС: миллионы евро будут направлены на восстановление теплоснабжения

Городу Харькову в Украине будет предоставлен кредит в размере до 15 миллионов евро. Средства будут направлены на финансирование закупки децентрализованных, устойчивых к рискам объектов генерации тепловой и электрической энергии.

Что известно о деньгах для Харькова

, Целью финансирования является восстановление теплоснабжения жилых, общественных и других зданий после критических повреждений крупнейшей городской теплоэлектроцентрали в рамках проекта,, о чем говорится на сайте ЕБРР.

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Кредит является частью более широкого пакета финансирования, который также предусматривает инвестиционный грант от ЕС в размере 17 миллионов евро.

,, Учитывая риски, вызванные войной, кредит также будет обеспечен частичной гарантией от ЕС на основе механизма покрытия риска первых убытков,

– говорится на сайте.

Обратите внимание! В настоящее время проект находится на стадии проработки и ожидает окончательного рассмотрения.

Согласно информации, средства кредита и гранта ЕС будут направлены на приобретение до 22 малых и средних модульных газовых котельных вместе с когенерационными установками, а также пяти малых когенерационных установок для уже существующих котельных.

Реализация проекта позволит восстановить услуги централизованного теплоснабжения,, которые были нарушены в феврале 2026 года после критического повреждения Харьковской теплоэлектроцентрали №5 (ТЭЦ-5).

На сайте также указано, что основная цель этого проекта – это содействие социальной инклюзивности путем восстановления доступа к жизненно необходимым услугам централизованного теплоснабжения для широких слоев и уязвимых категорий населения.

Среди получателей помощи:

около 99 300 жителей;

более 16 500 внутренне перемещенных лиц;

23 учебных заведения;

7 медицинских учреждений.

Восстановление будет происходить по принципу «построить лучше, чем было»,,

– подчеркнули в ЕБРР.

Обратите внимание! Проверка подтвердила,, что проект разработан в соответствии с требованиями ЕБРР,, а город Харьков обладает достаточным потенциалом для его реализации и уже получил практический опыт при внедрении аналогичных проектов в других пострадавших районах.

Что еще известно об отопительном сезоне

Напомним, что украинцам планируют по-новому пересчитывать коммунальные платежи за отопление и горячую воду. Речь идет о ситуациях, когда из-за российские атаки по энергетической или коммунальной инфраструктуре люди оставались без тепла или горячей воды. Также перерасчет возможен, если украинцы получали услуги ненадлежащего качества. В правительстве заявили, что люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно.

Кроме того, в Киеве людям начали приходить счета за теплоснабжение. Причем, речь идет о январе. В «Киевтеплоэнерго» объяснили, что счета приходят только сейчас, потому что зимой для этого требовались дополнительные регулировки. Но киевляне массово сообщают, что оплатили отопление еще зимой.

Юлия Свириденко же объяснила, что счет должен быть нулевым, если услуга не предоставляется. Она заверила, что передаст поручение разобраться в ситуации вице-премьер-министру Алексею Кулебе.