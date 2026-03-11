30 миллиардов евро для Украины вместо 90: как в ЕС планируют обойти вето Орбана и Фицо

В ЕС ищут план помощи Украине несмотря на ограничения Венгрии и Словакии. Так, сейчас планируют предоставить лишь часть кредита в размере 30 миллиардов, хотя ранее обсуждали сумму в 90 миллиардов евро.

Что будет с кредитом от ЕС для Украины?

О том, как Европа планирует обойти запрет Венгрии и Словакии, говорится в материале Politico.

Премьер-министры Фицо и Орбан продолжат блокировать кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро.

Заметьте! Эти средства хотели направить Украине для противостояния России. Планировалось, что ресурс покроет 2/3 необходимых денег и его хватит до конца 2027 года.

Лидеры ЕС встретятся с премьерами Венгрии и Словакии на саммите в Брюсселе, где хотят дипломатично решить вопрос. Однако, если это не удастся, Северная Европа со странами Балтии имеют отдельный план.

В таком случае государства предоставят часть из всего кредита, чтобы Украина продержалась на плаву первую половину 2026 года. Речь идет о сумме в размере 30 миллиардов евро.

Обратите внимание! Займ предоставят как двусторонние кредиты. При таком условии одобрение всех членов ЕС не требуется.

В частности комиссар ЕС по экономике прокомментировал ситуацию:

Мы не впервые сталкиваемся с подобными трудностями со стороны Венгрии. Мы предоставим этот кредит так или иначе,

– отметил Валдис Домбровскис.

По информации Politico ранее в ЕС рассматривали только один вариант помощи Украине – единый или совместный кредит. Однако если Орбан и Фицо не снимут свои ограничения, финансирование могут сделать индивидуальным. Тогда каждое государство будет помогать от себя.

Почему Венгрия и Словакия блокируют финансирование Украины?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо объединились против Украины и требуют ремонта трубопровода "Дружба".

После того, как Россия повредила нефтепровод, Венгрия со Словакией обвинили Украину в ограничении поставок исключительно по личным и политическим причинам. Поэтому сейчас страны прибегают к угрозам и запугиваниям. Одна из таких – отказ в кредитовании Украины.

Однако ЕС имеет другую позицию. В интервью Радио Свобода Валдис Домбровскис рассказал что несмотря на напряженную ситуацию, поддержка Украины никуда не денется.

Мы продолжаем готовить все документы, чтобы начать выплаты, как и планировали, в начале апреля,

– отметил представитель ЕС.

В то же время он пояснил, что 90 миллиардов кредита является ключевым финансированием для Украины на ближайшие 2 года, поэтому в ЕС обязаны помочь и предоставить обещанную ранее помощь.

Как МИД Украины реагирует на ситуацию?

В частности парламент Венгрии принял резолюцию об отказе от поддержки Украины до вступления в ЕС. Также правительство страны выступило против военного финансирования и приняло решение по "дела инкассаторов".

У МИД Украины дали комментарий относительно действий Венгрии и отметили, что Будапешт держит Европу в заложниках и подыгрывает России.

Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты – в Москве,

– говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что резолюция не меняет правил ЕС и является лишь "внутренним" документом Венгрии, который не повлияет на процесс евроинтеграции Украины.

Что еще нужно знать о конфликте между Венгрией и Украиной?