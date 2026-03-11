30 миллиардов евро для Украины вместо 90: как в ЕС планируют обойти вето Орбана и Фицо
- ЕС планирует предоставить Украине 30 миллиардов евро вместо 90, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии, которые блокируют кредит.
- Венгрия и Словакия требуют ремонта трубопровода "Дружба" и обвиняют Украину в ограничении поставок, тогда как ЕС уверяет в продолжении поддержки Украины.
В ЕС ищут план помощи Украине несмотря на ограничения Венгрии и Словакии. Так, сейчас планируют предоставить лишь часть кредита в размере 30 миллиардов, хотя ранее обсуждали сумму в 90 миллиардов евро.
Что будет с кредитом от ЕС для Украины?
О том, как Европа планирует обойти запрет Венгрии и Словакии, говорится в материале Politico.
Смотрите также Приоритет – война и все, что с ней связано: как Россия пытается "починить" дефицит бюджетов
Премьер-министры Фицо и Орбан продолжат блокировать кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро.
Заметьте! Эти средства хотели направить Украине для противостояния России. Планировалось, что ресурс покроет 2/3 необходимых денег и его хватит до конца 2027 года.
Лидеры ЕС встретятся с премьерами Венгрии и Словакии на саммите в Брюсселе, где хотят дипломатично решить вопрос. Однако, если это не удастся, Северная Европа со странами Балтии имеют отдельный план.
В таком случае государства предоставят часть из всего кредита, чтобы Украина продержалась на плаву первую половину 2026 года. Речь идет о сумме в размере 30 миллиардов евро.
Обратите внимание! Займ предоставят как двусторонние кредиты. При таком условии одобрение всех членов ЕС не требуется.
В частности комиссар ЕС по экономике прокомментировал ситуацию:
Мы не впервые сталкиваемся с подобными трудностями со стороны Венгрии. Мы предоставим этот кредит так или иначе,
– отметил Валдис Домбровскис.
По информации Politico ранее в ЕС рассматривали только один вариант помощи Украине – единый или совместный кредит. Однако если Орбан и Фицо не снимут свои ограничения, финансирование могут сделать индивидуальным. Тогда каждое государство будет помогать от себя.
Почему Венгрия и Словакия блокируют финансирование Украины?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо объединились против Украины и требуют ремонта трубопровода "Дружба".
После того, как Россия повредила нефтепровод, Венгрия со Словакией обвинили Украину в ограничении поставок исключительно по личным и политическим причинам. Поэтому сейчас страны прибегают к угрозам и запугиваниям. Одна из таких – отказ в кредитовании Украины.
Однако ЕС имеет другую позицию. В интервью Радио Свобода Валдис Домбровскис рассказал что несмотря на напряженную ситуацию, поддержка Украины никуда не денется.
Мы продолжаем готовить все документы, чтобы начать выплаты, как и планировали, в начале апреля,
– отметил представитель ЕС.
В то же время он пояснил, что 90 миллиардов кредита является ключевым финансированием для Украины на ближайшие 2 года, поэтому в ЕС обязаны помочь и предоставить обещанную ранее помощь.
Как МИД Украины реагирует на ситуацию?
В частности парламент Венгрии принял резолюцию об отказе от поддержки Украины до вступления в ЕС. Также правительство страны выступило против военного финансирования и приняло решение по "дела инкассаторов".
У МИД Украины дали комментарий относительно действий Венгрии и отметили, что Будапешт держит Европу в заложниках и подыгрывает России.
Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты – в Москве,
– говорится в сообщении.
Также в МИД отметили, что резолюция не меняет правил ЕС и является лишь "внутренним" документом Венгрии, который не повлияет на процесс евроинтеграции Украины.
Что еще нужно знать о конфликте между Венгрией и Украиной?
Недавно венгры задержали инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили валюту. В частности правительство Орбана решило конфисковать ценности, которые были в авто. Цель – защита государственных интересов.
Министр строительства и транспорта Венгрии сделал заявление, что деньги и золото из инкассаторских машин останутся в стране, пока украинская сторона не отремонтирует "Дружбу". В то же время представитель Венгрии намекнул, что подобные "операции" могут происходить и в дальнейшем.