Кредит в 90 миллиардов евро для Украины: появились новости по первому траншу
- Еврокомиссия изменила сроки предоставления первого транша кредита для Украины, но не отказалась от идеи помощи.
- Планируется осуществить первую выплату во втором полугодии 2026 года, при этом важные элементы уже внедрены.
Сейчас Еврокомиссия перенесла первый транш в рамках кредита для Украины. Речь идет о поддержке в размере 90 миллиардов евро.
Что известно о первом транше от ЕС для Украины?
В то же время от идеи помощи в рамках кредита Европа не отказалась, о чем сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге.
Дело в том, что просто изменились сроки предоставления транша. В частности, необходимо подписать некоторые документы.
Мы остаемся приверженными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета во втором полугодии этого года, и, если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе,
– сказала Паула Пинью.
Она рассказала, что уже создан кредит для поддержки Украины. А в феврале текущего года были внесены изменения в программу Ukraine Facility. Также уже утверждена стратегия финансирования.
Евросоюзу еще предстоит подготовить три документа:
- Меморандум о взаимопонимании – основа для канала макрофинансовой помощи;
- Обновленный План Украины – на нем базируется программа Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;
- Кредитное соглашение с Украиной.
В то же время представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщил, что деньги планируют предоставить во втором квартале 2026 года. Об этом он заявил во вторник, 14 апреля.
Мы остаемся приверженными осуществлению первой выплаты в рамках этого пакета во втором полугодии этого года,
– заявил Балаж Уйвари.
Обратите внимание! Он добавил, что важные элементы пакета уже внедрены. В частности, работа продолжается, а Европейский Союз поддерживает контакт с украинской стороной.
Что еще следует знать о ситуации с кредитом?
- Венгрия больше не будет блокировать кредит для Украины. Однако Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не сможет помогать из-за финансовых проблем.
- В частности, представители других стран сообщили, что сейчас ведется работа над разблокированием кредита. Более того, ЕС также сможет ввести 20-й пакет санкций.