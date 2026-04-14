Кредит в 90 миллиардов евро для Украины: появились новости по первому траншу

Сейчас Еврокомиссия перенесла первый транш в рамках кредита для Украины. Речь идет о поддержке в размере 90 миллиардов евро.

Что известно о первом транше от ЕС для Украины?

В то же время от идеи помощи в рамках кредита Европа не отказалась, о чем сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге.

Дело в том, что просто изменились сроки предоставления транша. В частности, необходимо подписать некоторые документы.

Мы остаемся приверженными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета во втором полугодии этого года, и, если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе,

– сказала Паула Пинью.

Она рассказала, что уже создан кредит для поддержки Украины. А в феврале текущего года были внесены изменения в программу Ukraine Facility. Также уже утверждена стратегия финансирования.

Евросоюзу еще предстоит подготовить три документа:

Меморандум о взаимопонимании – основа для канала макрофинансовой помощи;

Обновленный План Украины – на нем базируется программа Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;

Кредитное соглашение с Украиной.

В то же время представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщил, что деньги планируют предоставить во втором квартале 2026 года. Об этом он заявил во вторник, 14 апреля.

Мы остаемся приверженными осуществлению первой выплаты в рамках этого пакета во втором полугодии этого года,

– заявил Балаж Уйвари.

Обратите внимание! Он добавил, что важные элементы пакета уже внедрены. В частности, работа продолжается, а Европейский Союз поддерживает контакт с украинской стороной.

