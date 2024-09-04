Что такое кредитный лимит и как его изменить на карте

В большинстве банков есть услуга кредитного лимита на карте. Иногда он устанавливается по умолчанию, а иногда его надо добавлять отдельно в настройках онлайн-банкинга.

Что такое кредитный лимит

Кредитный лимит – это сумма денег, которую банк готов предоставить клиенту для оплаты товаров или услуг с помощью кредитной карты.

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Иногда кредитный лимит устанавливается автоматически, что может усложнить различение между собственными средствами и банковским займом.

Важно! Если кредитный лимит вам не нужен, откажитесь от него. Если планируете пользоваться кредитными средствами, узнайте о сроках погашения кредита, продолжительность льготного периода и стоимость кредитных услуг.

Важно различать два типа банковских продуктов с кредитным лимитом:

Классические кредитные карты – обычно на таких картах не хранятся собственные деньги клиента, а счет учитывает только кредитный лимит. Дебетовые карты с овердрафтом – на таких картах есть собственные средства клиента, но если они закончатся, возможно использование кредитных средств, что позволяет "зайти в минус". В этом случае кредитные средства используются только после расходования собственных. При пополнении карты сначала погашается овердрафт – кредит или отрицательное сальдо, которое возникло из-за использования кредитных средств. Оформляя такую карту, важно не путать собственные средства с кредитным лимитом во время расчетов.

Как изменить кредитный лимит

Клиент банка может контролировать размер кредитного лимита на своей кредитной карте. Чтобы изменить кредитный лимит, можно воспользоваться несколькими способами:

Через онлайн-банкинг .

. Обратившись в службу поддержки банка по номеру, указанному на кредитной карте.

по номеру, указанному на кредитной карте. Написав заявление в отделении банка.

Уменьшение кредитного лимита может занять некоторое время и зависит от сервиса и внутренних процессов банка. Если вы хотите увеличить кредитный лимит, банк будет оценивать вашу платежеспособность, уровень доходов, частоту пользования картой, кредитную историю и другие факторы.

Обратите внимание! Одобрение повышения лимита обычно базируется на внутренних критериях, установленных банком.