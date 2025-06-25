Самый крупный заемщик: какой бизнес чаще всего берет кредиты в банке

Сейчас основными заемщиками у банков остаются агрокомпании, а также предприятия торговли. Понемногу эта ситуация меняется. Ведь сейчас банки все активнее сотрудничают с клиентами из других отраслей, которые являются менее закредитованными.

Для чего бизнесу брать кредит в банке

Развитие таких бизнесов "подпитывается" структурными изменениями в экономике, об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Речь идет именно о пищевой промышленности и машиностроении (учитывается и оборонный сектор). Пышный также уточнил, что прирост кредитов в этих сферах "быстрее среднего".

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Реализация мероприятий Стратегии по развитию кредитования способствовала кредитованию проектов в энергетике с участием банков – подписантов соответствующего меморандума. За год, с июня 2024 года, банки предоставили более 18 миллиардов гривен кредитов на развитие генерирующих мощностей на более 700 мегаватт.

Пышный отмечает, что расширение непрофильной энергогенерации способствовало адаптации бизнеса к проблемам с энергоснабжением.

Обратите внимание! К реализации предусмотренной Стратегией программы финансирования проектов оборонно-промышленного комплекса присоединилось сразу несколько банков. Речь идет как о государственных, так и частных образованиях. С конца 2024 года в рамках этой программы было подписано договоров на почти 1 миллиард гривен.

Впервые за долгое время оживилась активность банков в финансировании специализированных проектов, а также появились консорциумные кредиты,

– отмечает Пышный.

Как говорит глава НБУ, эти инструменты финансирования бизнеса внедрить сложнее. Однако они имеют ряд преимуществ:

лучше отвечают потребностям бизнеса;

способствуют реализации крупных инвестиционных проектов.

Заметьте! Пышный отмечает, что в этой области инициативными являются именно частные украинские банки.