Сильный удар по России: глава ЕЦБ поставила на место министра Путина

Дерзкие действия страны-агрессора на международной арене продолжают встречать жесткий отпор со стороны ведущих финансовых лидеров мира. На этот раз кулуарная встреча обернулась прямым предупреждением для главы Кремля.

Что глава ЕЦБ сказала представителю России

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард во время закрытой встречи Международного валютного фонда в Бангкоке лично обратилась к министру финансов России Антону Силуанову. Она выдвинула четкое требование передать Владимиру Путину, что развязанная им война разрушает благосостояние, а экономический рост невозможен без мира, о чем сообщают источники Bloomberg.

Российский чиновник слушал речь через наушники с синхронным переводом, поэтому прекрасно понял каждое слово европейского чиновника. Представители ЕЦБ пока отказались официально комментировать этот инцидент, сохраняя интригу вокруг кулуарных переговоров.

Почему это заявление стало неожиданным шагом

Прямое обращение Лагард свидетельствует о резком изменении ее тактики в отношении представителей страны-агрессора. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году она принципиально игнорировала россиян, присоединяясь к европейским коллегам, которые демонстративно покидали заседания во время выступлений финансовых посланников Кремля.

Обратите внимание! Во время своего официального выступления на пленарном заседании Лагард также публично осудила "неоправданную войну России против Украины". Она подчеркнула, что стабильность государственных финансов остается главным якорем для спасения глобальной экономики от кризиса.

Пока финансовые лидеры оказывают экономическое давление на Россию, на фронте продолжаются интенсивные боевые действия. В то же время Украина получает усиленную поддержку со стороны партнеров: президент Владимир Зеленский подтвердил, что после некоторой паузы возоб США возобновили обмен критически важной разведывательной информацией.