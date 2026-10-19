Що очільниця ЄЦБ сказала представнику Росії

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард під час закритої зустрічі Міжнародного валютного фонду в Бангкоку особисто звернулася до міністра фінансів Росії Антона Сілуанова. Вона висунула чітку вимогу передати Владіміру Путіну, що розв'язана ним війна руйнує добробут, а економічне зростання неможливе без миру, про що повідомляють джерела Bloomberg.

Російський урядовець слухав промову через навушники із синхронним перекладом, тому чудово зрозумів кожне слово європейської посадовиці. Представники ЄЦБ наразі відмовилися офіційно коментувати цей інцидент, зберігаючи інтригу навколо кулуарних переговорів.

Чому ця заява стала несподіваним кроком

Пряме звернення Лагард свідчить про різку зміну її тактики щодо представників країни-агресорки. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році вона принципово ігнорувала росіян, приєднуючись до європейських колег, які демонстративно покидали засідання під час виступів фінансових посланців Кремля.

Зверніть увагу! Під час свого офіційного виступу на пленарному засіданні Лагард також публічно засудила "невиправдану війну Росії проти України". Вона наголосила, що стабільність державних фінансів залишається головним якорем для порятунку глобальної економіки від кризи.

Поки фінансові лідери тиснуть на Росію економічно, на фронті тривають інтенсивні бойові дії. Водночас Україна отримує посилену підтримку партнерів: президент Володимир Зеленський підтвердив, що США відновили обмін критично важливою розвідувальною інформацією після певної паузи.