Европа усиливает борьбу за стратегические полезные ископаемые, без которых невозможно производство электромобилей, современной электроники и техники. ЕС вкладывает сотни миллионов евро в финансирование добывающих проектов в Южной Африке.

Что Европа выделяет средства

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Корпорация промышленного развития Южной Африки (IDC) заключат соглашение о предоставлении финансирования в размере до 300 миллионов евро (329 миллионов долларов), пишет Bloomberg.

Эти средства пойдут на добычу и переработку критически важных минералов в странах Африки к югу от Сахары.

Официальная церемония подписания исторического соглашения состоится уже в этот четверг.

По условиям проекта, южноафриканская корпорация будет получать финансирование от европейских партнеров и распределять его между профильными предприятиями.

Деньги пойдут не только на непосредственную добычу, но и на последующие этапы производства, в частности:

переработку и очистку минералов;

повторное использование сырья;

поиск альтернативных материалов;

и развитие необходимой инфраструктуры.

Почему это решение было принято именно сейчас

Главная цель Евросоюза в таком соглашении – создать устойчивые и независимые от Китая цепочки поставок минералов, которые являются фундаментом для глобального перехода к зеленой энергетике и цифровой экономике.

Вице-президент ЕИБ Амбруаз Файоль пояснил, что партнерство должно помочь обоим регионам получить более надежные источники поставок стратегических материалов.

Этот финансовый механизм будет способствовать экономическому росту, созданию добавленной стоимости и повышению устойчивости цепочек поставок как для Африки, так и для Европы,

– заявил Файоль.

При этом финансирование будет предоставляться проектам, которые соответствуют требованиям европейского Акта о критически важных сырьевых ресурсах (Critical Raw Materials Act) и представляют интерес для Евросоюза.

Обратите внимание! По оценкам, в Южной Африке ЕС могут интересовать прежде всего такие полезные ископаемые, как медь, марганец, металлы платиновой группы, редкоземельные элементы и графит.

Напомним, Европейский Союз уже ищет способы снизить зависимость от Китая в поставках критически важного сырья. В частности, 9 октября ЕС объявил о запуске 46 стратегических проектов по добыче и переработке критических минералов. К 2030 году он стремится самостоятельно обеспечивать 10 % потребностей в таком сырье за счет добычи, перерабатывать 40 % и повторно использовать 25 %.